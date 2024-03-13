Відбір до лав підрозділу дуже ретельний, тому займає певний час. Про це 24 Каналу розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, додавши, що російська влада вже намагалася підіслати до них своїх агентів.

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Охочих приєднатись є дуже багато

Росіяни можуть подавати заявки до легіону через чат-бот, а також через телеграм-канал. За останній час кількість таких запитів суттєво збільшилась.

Справді, охочих приєднатися до нашої боротьби дедалі більше. Особливо коли відбуваються такі рейди, походи на територію Росії,

– зауважив Олексій Барановський.

Зарахування нових бійців займає досить довгий час з огляду на серйозну перевірку. Добровольці, які вступають до лав підрозділу, не можуть просто прийти та взяти до рук зброю. Щобільше, вже траплялися випадки, коли виявляли засланих агентів, які мали розвідати певну інформацію.

Саме тому перевірки проводять дуже ретельно. Можливо, хотілося б більшого зростання, але краще перестрахуватися. Зараз воно повільне, але ми рухаємося у потрібному напрямку,

– додав доброволець легіону "Свобода Росії".

Яка мета рейду на територію Росії

Зараз боєзіткнення тривають у багатьох населених пунктах, як в Бєлгородській, так і в Курській області. Однак до селища Тьоткіно звернена найбільша увага, бо воно стало епіцентром бойових дій.

Якщо у Бєлгородської області рейди вже відбувалися, то для Курської – це стало новинкою. Звідти й такий великий акцент саме на селищі Тьоткіно.

У прикордонних селах Бєлгородської області ситуація дуже напружена, там є щонайменше 3 – 5 населених пунктів, де відбуваються активні бойові зіткнення,

– розповів Барановський.

Сіра зона значно посунулася від російсько-українського кордону вглиб території Росії. Саме це добровольці називають одним зі своїх військових завдань.

"Ми говорили про демілітаризацію в прикордонних регіонах. Саме тому завдаватимемо удари по військових об'єктах на цій території. Все для того, щоб Україна не зазнавала ударів з російської території. Це одне з наших військових завдань, які ми реалізуємо під час рейду", – наголосив Барановський.

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