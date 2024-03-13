Детальніше про досягнення операції 24 Каналу розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. До слова, під час літнього рейду російські добровольці навіть мали трофейну техніку, яку доставили в Україну.

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Підсумки першої доби рейду

Протягом минулої доби бійці трьох добровольчих батальйонів знищили дві одиниці броньованої техніки, зокрема, бойову машину десанту та БТР. Декілька одиниць пошкоджено.

Наразі трофеїв немає, але як тільки вони з'являться, ми повідомимо,

– зазначив Барановський.

Крім цього, бійцям легіону "Свобода Росії" вдалося знищити дві артилерійські установки Д-30 та два міномети. Щонайменше дев'ять російських військовослужбовців отримали поранення. За словами бійця легіону "Свобода Росії", вбитих на цей момент не верифікували.

Непогано погуляли, як для першого дня. Скоро вже буде дві доби, як ми перебуваємо на території Росії. Підсумки другого дня рейду ми підіб'ємо вже завтра вранці,

– мовив Барановський.

Він додав, що нині ситуація розвивається непогано, ініціатива у руках російських добровольців.

"Всі карти не розкриватимемо"

У Тьоткіно бійцям легіону "Свобода Росії" вдалося знищити командний пункт і пункт зв'язку. Два ударних дрони туди прилетіло й зв'язок обірвався. Через це в окупаційної армії в Курській області виникла плутанина.

Ми спостерігаємо за подіями, закріпилися на зручних позиціях. Можливо, просуватимемося далі або ж поки що почекаємо. Тут важлива військова хитрість. Наші дії повинні бути завжди несподіваними для противника, тому всі карти ми розкривати поки що не будемо,

– підсумував боєць легіону "Свобода Росії".

За його словами, зараз з боку Кремля підходить підкріплення у вигляді важкої бронетехніки та солдатів окупаційної армії.

Новий рейд російських добровольців