Служба безопасности работает: пыталась ли ФСБ заслать своих агентов в Легион "Свобода России"

Российские добровольческие формирования проводят уже третий рейд на территории России. Их операция продолжается сразу в двух областях страны-агрессора, а в ряды добровольцев присоединяются новые бойцы.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь, добавив, что многие российские солдаты и офицеры не хотят воевать. Они пытаются различными способами избежать участия в боевых действиях.

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Кто именно присоединяется к Легиону

Далеко не все российские военные поддерживают войну. Многие выезжают за границу, а если есть возможность, то переходит в Легион. Так же делают гражданские. Их количество растет, особенно после проведения подобных операций.

Это уже третий рейд на территорию России. Каждый из них вызывает информационный всплеск, потому что это, пожалуй, единственный метод, которым можно отстранить Владимира Путина от власти. Решительные люди приходят к нам,

– подчеркнул Цезарь.

Он добавил, что в России есть много сторонников погибшего "оппозиционера" Алексея Навального. Они поняли, что мирный протест не работает, поэтому сейчас очень разочарованы. Теперь эти люди присоединяются к Легиону. Кроме этого, добровольцы постоянно обращаются к российской оппозиции и призывают ее сплотиться.

Пыталась ли ФСБ заслать своих агентов

Для того, чтобы попасть в ряды подразделения, надо пройти тщательный отбор. Если россияне хотят присоединиться к добровольцам, то важно делать это только через официальный чат-бот.

ФСБ создает десятки подставных каналов. Люди передают туда свои данные, их арестовывают, а потом показывают это по российскому телевидению и говорят якобы они являются украинскими шпионами,

– рассказал Цезарь.

Именно поэтому надо пользоваться только официальным сайтом. В таком случае информация о человеке будет храниться на отдельных защищенных серверах и ни к кому постороннему не попадет.

"Противнику еще не удалось заслать в наши ряды шпионов. Наша Служба безопасности работает", – отметил заместитель командира Легиона "Свобода России".

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