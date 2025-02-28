Пока нет успехов в Донецкой области: зачем россияне вдруг попытались штурмовать село на Сумщине

Еще 25 февраля россияне начали штурм в районе села Новенькое, что на Сумщине. Они не имеют успехов на приоритетных направлениях, в частности в Донецкой области, поэтому попытались прорвать оборону на другом участке.

Враг пытается сформировать "победу" в глазах Запада и поддержать дух среди российского населения. Эксперт по вопросам безопасности и военнослужащий ВСУ Иван Варченко сказал 24 Каналу, что эти действия используются исключительно для пропаганды.

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Зачем России прорывать границу с Сумской областью

Представитель Генштаба майор Дмитрий Лиховий сообщил, что 25 февраля российские войска осуществили штурм на Сумщине, привлекая до двух механизированных отделений. Они пересекли государственную границу, однако были заблокированы и отброшены на территорию России. После этого российские оккупанты продолжили попытки штурма, уже с помощью пехотных групп.

Россияне, не имея значительных успехов на приоритетных для себя участках фронта, пытаются прорвать оборону Украины на других направлениях. Как пояснил военный, такое поведение является типичным для России.

Путинский режим гонит солдат в бой сейчас, заставляя давать хоть какие-то факты к картине о "победном ходе российских наступательных операций", которые они пытаются сформировать в глазах западного мира, с которым ведут переговоры,

– отметил боец.

Этот нарратив важен не только для внешнего мира, но и для внутренней пропаганды, поскольку помогает поддерживать дух среди российских военных и населения. Все эти действия врага не имеют стратегического значения, а используются исключительно для пропагандистских целей.

Иван Варченко отметил, что линия фронта, которая простирается на более 1300 километров, состоит не только из активных боевых действий, но и включает границу, где россияне продолжают осуществлять артиллерийские и ракетные обстрелы, а также могут готовить новые атаки.