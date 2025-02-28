Ворог намагається сформувати "перемогу" в очах Заходу та підтримати дух серед російського населення. Експерт з питань безпеки та військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко сказав 24 Каналу, що ці дії використовуються винятково для пропаганди.

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Навіщо Росії проривати кордон із Сумщиною

Речник Генштабу майор Дмитро Лиховій повідомив, що 25 лютого російські війська здійснили штурм на Сумщині, залучивши до двох механізованих відділень. Вони перетнули державний кордон, однак були заблоковані та відкинуті на територію Росії. Після цього російські окупанти продовжили спроби штурму, вже за допомогою піхотних груп.

Росіяни, не маючи значних успіхів на пріоритетних для себе ділянках фронту, намагаються прорвати оборону України на інших напрямках. Як пояснив військовий, така поведінка є типовою для Росії.

Путінський режим жене солдатів у бій зараз, змушуючи давати бодай якісь факти до картини про "переможний хід російських наступальних операцій", які вони намагаються сформувати в очах західного світу, з яким ведуть переговори,

– зазначив боєць.

Цей наратив важливий не лише для зовнішнього світу, а й для внутрішньої пропаганди, оскільки допомагає підтримувати дух серед російських військових та населення. Всі ці дії ворога не мають стратегічного значення, а використовуються виключно для пропагандистських цілей.

Іван Варченко наголосив, що лінія фронту, яка простягається на понад 1300 кілометрів, складається не лише з активних бойових дій, але й включає кордон, де росіяни продовжують здійснювати артилерійські й ракетні обстріли, а також можуть готувати нові атаки.