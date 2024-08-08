"У войны свои правила": в Офисе Президента назвали причину боев в Курской области

В России произошел прорыв границы в Курской области. Советник руководителя Офиса Президента прокомментировал причины, почему так произошло.

Михаил Подоляк заявил, что причиной боевых действий, обстрелов и любой эскалации на территории Курской области является безусловная агрессия России. По его словам, причина также в попытке России захватить чужие территории, несмотря на международное право.

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Агрессор пожинает плоды

Подоляк отметил, что автором "концепции саморазрушения России" российский президент Владимир Путин. Он пояснил, что агрессор всегда считала, что может безнаказанно атаковать соседние страны, но при этом требовать неприкосновенности собственных территорий.

Но война – это же война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды,

– отметил советник руководителя Офиса Президента.

Ранее Михаил Подоляк говорил, что комментировать события в Курской области могут только военные и только, если это нужно. Он назвал боевые действия на территории России лабораторным экспериментом.