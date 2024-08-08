Не вмешиваются: какова позиция Запада насчет событий на Курщине

Международные партнеры уже дали первые реакции на события в Курской области. Они достаточно аккуратно все комментируют.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что реакция США на Курск является достаточно сдержанной. Вероятно, они взяли немного времени, чтобы позже обнародовать более четкую реакцию.

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Как отметил Чаленко, конечно, Россия имеет лоббистов в различных организациях. Поэтому там сейчас попытаются проталкивать различные выгодные им решения. Однако ситуация складывается довольно интересно.

То, что мы услышали от США, от Еврокомиссии... Американцы сказали, что ожидают объяснений; не знают, что происходит. Это такая фактически поддержка тактики. Поддержка такого "тумана войны". Украина тоже не сделала ни одного официального комментария относительно событий в Курской области. А тем временем территория, которая под контролем, расширяется,

– сказал Чаленко.

Это также негативно влияет на Россию. Ведь такая своеобразная "тишина" не дает местным пропагандистам выстроить свое информационное противодействие. В общем нужно же смотреть, как именно продолжатся события в Курской области.