Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що реакція США на Курськ є досить стриманою. Ймовірно, вони взяли трохи часу, аби пізніше оприлюднити чіткішу реакцію.

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Чому пішли такі реакції на бої в Курській області

Як наголосив Чаленко, звісно, Росія має лобістів в різних організаціях. Тому там зараз спробують проштовхувати різні вигідні їм рішення. Однак ситуація складається досить цікаво.

Те, що ми почули від США, від Єврокомісії… Американці сказали, що очікують пояснень; не знають, що відбувається. Це така фактично підтримка тактики. Підтримка такого "туману війни". Україна теж не зробила жодного офіційного коментаря щодо подій в Курській області. А тим часом територія, яка під контролем, розширюється,

– сказав Чаленко.

Це також негативно впливає на Росію. Адже така своєрідна "тиша" не дає місцевим пропагандистам вибудувати свою інформаційну протидію. Загалом потрібно ж дивитися, як саме продовжаться події в Курській області.

Зверніть увагу! У Єврокомісії заявили, що Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території". Також наша держава офіційно не коментувала ситуацію в Курській області.