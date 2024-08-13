Сразу несколько сотен: ВСУ взяли в плен очередную группу россиян в Курской области

Вооруженные Силы Украины захватили в плен еще одну группу российских оккупантов в Курской области. Наши защитники пополнили обменный фонд, который потом смогут использовать для освобождения украинцев из плена.

Соответствующее видео показали в сети. На кадрах можно насчитать несколько сотен пленников.

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Реальное количество пленных еще больше

Видео также показал украинский волонтер Сергей Стерненко. По его словам, только по доступным фото и видео в плен попали несколько сотен российских солдат.

Реальные цифры еще больше, –

добавил он.

Осторожно, чувствительные кадры! Как ВСУ взяли в плен несколько сотен россиян: смотрите видео

Как проходят бои за Курск

12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал президента Владимира Зеленского о проведенной операции в Курской области. Это стало первым случаем, когда украинское военное руководство официально признало участие ВСУ в боях на этом участке территории России. По данным Сырского, Украина контролирует примерно 1 000 километров квадратных территории страны-оккупанта.

заставили

Бои в Курской областироссийского диктатора Путина провести срочное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оккупационные власти подтвердили, что в регионе происходят боевые действия, которые достигли города Суджа.

Отметим, что украинские бойцы уже несколько раз брали в плен большие партии оккупантов в Курской области.

Так, 9 августа в сети показали кадры с очередными пленниками. Тогда, по предварительным данным, в плен попали по меньшей мере 20 россиян. На кадрах видно, как они сидят с завязанными руками и лентами желтого и голубого цвета на лицах.

Ранее, 7 августа, в сети появились кадры, как в Курской области оккупанты сами массово сдаются в плен. На обнародованных снимках видно, как россияне расположены в ряд на одной из дорог Курской области. Тогда речь шла как минимум о 22 российских военнослужащих, а по данным некоторых телеграмм-каналов, их количество достигало 40.

Важно отметить, что взятие в плен оккупантов обеспечивает пополнение обменного фонда и поможет освобождать наших людей из российского плена.