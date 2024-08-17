Была подана правильная легенда, – военный объяснил, как Россия упустила операцию на Курщине

Украинские военные сейчас контролируют десятки населенных пунктов Курской области, взяли в плен сотни российских военных и продолжают продвигаться. Чтобы достичь такого эффекта, врагу подали правильную легенду.

В эфире телемарафона военный рассказал, как Россия упустила операцию на территории Курской области. Он добавил, что на руку ВСУ сыграла и самоуверенность врага, передает 24 Канал.

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Как Россия не заметила подготовки операции

Так, по словам военно, успеха операции способствовали несколько факторов. Во-первых, все организовывалось в условиях максимальной секретности. Во-вторых – правильная легенда для врага.

Он объяснил, что для противника была создана правильная ситуация в информационном поле. Более того, даже для украинских военных подготовка операции на Курщине была неожиданностью.

Кроме того, россияне упустили операцию и из-за своей самоуверенности.

Они думали, что мы не можем себе такого позволить. Но продвижение войск для ВСУ – это стандартная процедура,

– добавил военный.

Стоит отметить, что Силы обороны не только успешно продвигаются вглубь Курской области, но и наносят врагу ощутимые потери. Так, Воздушные силы подтвердили, что 16 августа успешно уничтожили мост возле поселка Глушково Курской области.

Командующий Николай Олещук также показал видео уничтожения переправы. На опубликованных кадрах видно, что в результате удара секция моста упала в воду. Теперь около 30 населенных пунктов Глушковского района отрезаны от российских военных, а кремлевские пропагандисты заявляют, что около 700 оккупантов оказались в окружении.