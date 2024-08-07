"Неожиданное нападение" и "удар в ответ": как западные СМИ реагируют на бои в Курской области

В Курской области России уже второй день якобы продолжается прорыв границы, а также бои с потерей населенных пунктов российской армией. Эти события привлекли большое внимание западной прессы, журналистов и обозревателей.

Так, в западных медиа начинают появляться предположения, что может означать и для чего проводится рейд в Курскую область России. Что пишут ведущие мировые СМИ о событиях в российском регионе – читайте в материале 24 Канала.

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Что пишет западная пресса о событиях в Курской области

Журналисты Reuters подчеркнули, что российские заявления об "интенсивных боях" против украинских сил, прорвавшихся в Курскую область России, могут свидетельствовать об одном из крупнейших подобных проникновений на территорию России с начала полномасштабной войны против Украины с февраля 2022 года.

Украина нанесла ответный удар 6 августа. Бои продолжались в течение ночи среды, 7 августа, в то время как украинские силы продвинулись на северо-запад от пограничного города Суджа в 530 километрах к юго-западу от Москвы,

– пишет агентство.

Reuters также пишет, что Суджа является последним действующим пунктом перевалки российского газа, экспортируемого в Европу через Украину. Газоизмерительная станция "Суджа" обеспечивает поток газа тремя трубопроводами: Елец – Кременчуг – Кривой Рог, "Прогресс" и Уренгой – Помары – Ужгород, с общей технической транзитной мощностью 244 миллиона кубометров в сутки. Следует отметить, что российская Курская атомная электростанция расположена всего в 60 километрах к северо-востоку от Суджи.

Агентство подчеркивает, что конфликт вокруг Суджи происходит на критическом этапе войны, когда Украина сталкивается со сложной ситуацией на фронте.

В The Guardian отмечают, что сообщения из Курской области, а также информация из социальных сетей свидетельствуют, что недавнее "наступление украинских войск было значительным, хотя его устойчивость остается неопределенной".

Издание также подчеркивает расхождение между оценками российского военного командования относительно продолжающихся столкновений и первоначальными заявлениями министерства обороны России, которое утверждало, что атака была успешно отражена.

"Целью атаки могла быть попытка Украины, чьи оборонительные линии растянуты, оттянуть некоторые российские силы для лучшей защиты участка фронта, который был в основном неактивным с весны 2022 года, а также поднять моральный дух в Украине", – пишут журналисты.

Однако в издании отметили: критики такой тактики в Украине утверждают, что подобные нападения не имеют долгосрочной военной цели.

В своем материале Financial Times подчеркивает, что летом российские войска достигли "быстрых и значительных территориальных успехов" в Украине. Журналисты отметили, что неожиданное наступление украинских войск в приграничной Курской области свидетельствует о том, что Киев, возможно, пытается изменить динамику конфликта с Москвой.

Но этот шаг, который не был официально признан украинскими лидерами, также вызвал критику со стороны аналитиков, поставивших под сомнение целесообразность развертывания и без того перегруженных сил ВСУ на российской земле,

– пишет издание.

Журналисты The Washington Post подчеркивают, что если данные о масштабе рейда в Курской области подтвердятся, то он может привлечь российские резервы в этот район, "ослабив наступательные операции Москвы в нескольких частях Донецкой области Украины".

В то же время это, по мнению издания, может привести к тому, что и без того растянутым украинским войскам теперь придется еще больше расширить линию обороны, которая уже составляет более 1000 километров.

"Граница Курской области с Украиной имеет длину 245 километров, что позволяет диверсионным группам начать стремительные вторжения и захватить часть территории до того, как Россия развернет подкрепление", – пишет WP.

The New York Times пишет, что Украина осуществила внезапное наземное нападение на Россию с помощью войск и бронетехники, что может стать "одним из крупнейших украинских вторжений на российскую землю за более чем два года войны".

Журналисты NBC News отметили, что очевидное нападение на Курскую область на юге России подняло вопрос о защите Кремля и о целях Киева в решающий момент войны.

Возможно, Киев пытается отвлечь внимание Москвы, заставляя ее снова перебросить войска к границе. Украина также может просто нуждаться в "хороших новостях" для внутренней аудитории или стремится вернуть себе заголовки на Западе,

– пишут в издании.

А в Newsweek отметили, что приграничные области России, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую, которые выходят на северо-восток Украины, регулярно испытывают последствия полномасштабного вторжения Москвы. Там также сообщили, что попытки россиян отбить "украинский рейд" провалились.