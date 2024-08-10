Ошеломляющий манёвр, заставший Кремль врасплох, – мировые СМИ о рейде в Курскую область

События в Курской области продолжают привлекать внимание мировых СМИ. Западные аналитики ошеломлены маневром, который удалось совершить, прорвав границу российского региона.

СМИ пишут, что рейд в Курскую область застал Кремль врасплох. Кроме того, там отмечают плохое обустройство российскими войсками границы с Украиной.

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Что пишут западные СМИ и аналитики о событиях в Курской области

Журналисты CNN утверждают, что якобы украинское наступление, на территорию России, начавшееся 6 августа, "пробирается все глубже и наносит значительный ущерб московским войскам".

В издании также на основе изображений из открытых источников оценивают, что в результате прорыва границы на обочине дороги в селе Октябрьское, примерно в 8 километрах к востоку от города Рыльск у российских военных были десятки сгоревших грузовиков вместе с телами солдат.

В CNN также напомнили, что ситуация в Курской области побудила Кремль объявить чрезвычайное положение федерального масштаба.

По информации издания, официальные лица США и Украины надеются, что такая атака отвлечет российские силы от атак на другие части восточного фронта, а также, чтобы нанести ущерб и деморализовать российские силы. Американские официальные лица не считают, что "Украина намерена долго удерживать территорию России".

Журналисты Associated Press называют операцию в Курской области "внезапным нападением украинской армии на Россию" и "потрясающим маневром, который застал кремлевские силы врасплох".

Стратегическая цель крупнейшего трансграничного вторжения Украины за почти 900 дней войны остается непонятной, но она противодействует неустанным усилиям России в последние месяцы пробить украинскую оборону в отдельных точках вдоль линии фронта на Востоке Украины,

– пишет АР.

Кроме того, аналитик вашингтонского Института изучения войны Ангелика Эванс, в комментарии журналисту "Голос Америки" рассказала, что аналитики наблюдают и проверяют ряд сообщений, что якобы украинцы атакуют по двум направлениям в Курской области – в сторону населенных пунктов Суджа и Коренева.

Российские военные блогеры, напоминает она, пытаются дискредитировать рейд. Однако в конце концов российские чиновники высокого уровня проводили встречи по поводу событий в Курской области, в частности с исполняющим обязанности губернатора, пытаясь показать, что они "работают над этим вопросом, чтобы обуздать страх российского народа".

Эванс также отметила, что по неподтвержденной информации, в Курск движутся российские резервы, а также фронтовые силы, пограничники, ресурсы ФСБ, а также ветераны ЧВК "Вагнера" и чеченские силы.

"Мы видели, как российские власти много говорили в течение последнего года, особенно после вооруженного восстания Вагнера, о попытках укрепить российскую границу. Это ставит под сомнение то, как реализовались эти меры и насколько они на самом деле пытались это сделать", – добавила аналитик.

Стоит отметить, что пока ни в Генштабе ВСУ, ни официальные украинские чиновники в Киеве не комментировали причастность нашего государства к событиям в Курской области России.