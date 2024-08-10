США поддерживают связь с украинскими коллегами, – Кирби о "прорыве" в Курской области

США продолжают поддерживать связь с украинской стороной на фоне последних событий в Курской области России. Впрочем, Вашингтон пока не готов давать официальных комментариев по этому поводу.

Сейчас в США ожидают более подробную информацию о событиях в Курской области. Также советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Украина придерживается ограничений, вставленных по использованию оружия.

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Как в США комментируют "прорыв" в Курской области

Кирби заявил журналистам, что США пока воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области.

Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, какие их цели, какая их стратегия,

– отметил Кирби.

В то же время, Кирби объяснил, что США пока не могут комментировать ситуацию в Курской области, поскольку ждут более подробную информацию о событиях на территории российского региона.

Он также заверил, что украинская армия придерживается ограничений, установленных США по использованию американского оружия для ударов по российской территории.

"Они используют его в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь – помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", – добавил Кирби.

К слову, из приграничных населенных пунктов Курской области эвакуировали 76 тысяч жителей. Каждому из них Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей.