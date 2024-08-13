Россия отвела часть подразделений с юга Украины из-за операции в Курской области, – Politico

Уже неделю продолжается операция в Курской области. Из-за значительных успехов ВСУ Путин выводит часть войск с юга Украины, чтобы защитить Белгородскую и Курскую области.

Передислокация проходила под прикрытием атак российских войск по всей линии фронта. В частности, в ночь выхода части подразделений с левобережья оккупанты обстреляли Херсон.

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Что известно о передислокации российских войск

Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из Запорожской и Херсонской областей на юге Украины,

– сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Впрочем, пока что неизвестно, сколько точно российских войск было передислоцировано. Лиховой отметил, что это было "относительно небольшое" количество подразделений.

По информации издания Moscow Times, которое ссылается на источники в Кремле и в самом окружении Путина, таким недовольным и даже злым его не видели с 2022 года, а именно с момента выхода российских войск из Херсона.

"Сегодня лидер имел плохое настроение. Таким его, наверное, не видели со времен вынужденного вывода российской армии из Херсона осенью 2022 года", – сказал один из сотрудников Кремля.

К слову, в издании Bloomberg считают, что из-за потерь и на фоне операции в Курске Путин может объявить мобилизацию. Собеседник издания отметил, что официальные лица могут представить это как "мероприятие ротации для отдыха войск на передовой".