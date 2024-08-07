Разрушения на пропуске "Суджа" в Курской области: СМИ опубликовали спутниковые снимки

В Курской области уже второй день якобы продолжаются бои. Еще 6 августа в сети писали о разрушениях на международном автомобильном пропуске "Суджа".

В конце концов журналисты "Радио Свобода" подтвердили разрушения на этом пограничном пропускном пункте в Курской области. Спутник там зафиксировал значительные повреждения.

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Как выглядит автомобильный пункт пропуска "Суджа" сейчас

Журналисты отметили, что сопутствующий снимок сделали еще утром вторника, 6 августа. Это фото подтверждает, что на автомобильном пограничном пропускном пункте "Суджа" в Курской области на границе с Украиной есть значительные разрушения.



Повреждения на пункте пропуска "Суджа" / Фото из социальных сетей

Однако пока неизвестно, были ли повреждения пропускного пункта страны-агрессора вызваны украинскими операциями, ударами беспилотников, или это стало следствием обстрелов со стороны российской армии.

Как выглядят повреждения на пункте пропуска "Суджа" / Видео "Радио Свобода"

Кроме того, в медийщики отметили, что рядом с автомобильным пунктом пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа". Она является "единственным входом российского газа для транзита через Украину". На спутниковых снимках нет следов повреждения станции.

Также российские телеграм-каналы утверждают, что якобы ВСУ установили контроль над этой газоизмерительной станцией. Однако подтверждений этим словам россиян нет.

Интересно, что российские пропагандисты уже ныли, что город Суджа в Курской области уже якобы не находится под их контролем. А в сети паникуют и удивлены, как местные власти "сдали" этот населенный пункт.