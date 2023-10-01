Превышает норму в 25 раз: в реке Стримба выросло содержание нефти после прорыва нефтепровода

В реку Стримба попали нефтепродукты из-за аварии на нефтепроводе Прикарпатья. Теперь вода оттуда непригодна к использованию.

В лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР исследовали пробу воды из реки Стримба на содержание нефтепродуктов после прорыва нефтепровода в Прикарпатье. Показатели превышают норму для водоемов, удовлетворяющих питьевые и бытово-хозяйственные нужды, в 25 раз.

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Мониторинг продолжат

Река загрязнена нефтепродуктами в результате разгерметизации трубопровода. Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды составляет 7,7 миллиграмма на кубический дециметр.

Это в 154 раза выше предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственных водоемов.

– говорится в сообщении.

Мониторинг водных объектов, находящихся в зоне кризисной ситуации, будет продолжен до того момента, пока показатели не станут нормальными.

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