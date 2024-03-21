Такое мнение 24 Каналу выразил ветеран войны с Россией Евгений Дикий, подчеркнув, что операция замечательная, но Украина очень ограничена в действиях на территории России. Все из-за запрета западных союзников, которая не позволяет нашим военным пересекать границу.

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Какие последствия рейда добровольцев

В международном праве для таких запретов нет никаких оснований. Более того, даже западные военные называют этот запрет абсурдным, потому что перенос войны на территорию врага является не только разрешенным, но и наиболее желательным. Так было во всех войнах и это залог победы.

К сожалению, сейчас мы зависимы от западной помощи и нам могут ставить любые условия. Поэтому на территории России воюют только этнические русские, ведь запретить этого никто не вправе. Они граждане своей страны,

– отметил Евгений Дикий.

То, что можно сделать силами трех батальонов, – сейчас это делается. Но это совсем не те результаты, которые мы бы получили, если бы к подразделениям присоединилась хотя бы одна украинская бригада.

Сейчас боевые действия продолжаются в 7 населенных пунктах трех областей. Говорится о Брянской, Курской и Белгородской. Бои могут расширяться, но только вдоль границы. Это такая аналогия того, что происходит на левобережье,

– рассказал ветеран войны с Россией.

На Херсонщине украинский плацдарм разрастается, но только полосой вдоль реки, вглубь не распространяется. Причина этого – прикрытие артиллерии с правого берега, которое ограничено. На северной границе такая же ситуация. Пока достает артиллерия, до тех пор и могут закрепляться российские добровольцы.

У россиян появляются первые сомнения

"Но это операция блестящая, потому что она политически подрывает устои путинского режима. Даже совсем посредственный россиянин начинает спрашивать, почему на 3 году войны, Путин не то, что не зашел в Киев, а даже не может защитить свою территорию. На что тогда он вообще способен", – сказал Дикий.

Поэтому надо учитывать психологию российского населения. Оно привыкло прощать своим руководителям любые преступления, но только не слабость. А именно это увидели люди. Поэтому с такой точки зрения операция добровольцев очень удачная.

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Российские добровольцы уже предлагали диктатору такую возможность. Даже упоминали об оккупированном Мелитополе. По словам Дикого, логика в таких заявлениях есть.

Эта идея имеет право на существование, но только тогда, когда наши союзники перестанут связывать нас запретом пересекать российскую границу. Если бы наши регулярные части могли воевать на территории России, тогда этот сценарий рабочий,

– сказал Дикий.

Он добавил, если добровольцам удастся установить контроль над хотя бы одним областным центром, это станет началом конца для российского режима. Но, к сожалению, силами трех батальонов, выполнить такую задачу – практически невозможно.

Однако, например, для того, чтобы отбросить добровольцев назад, оккупанты могут забрать определенные ресурсы из Украины. Тогда хотя бы на одном участке фронта станет легче.

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