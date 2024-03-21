Таку думку 24 Каналу висловив ветеран війни з Росією Євген Дикий, наголосивши, що операція чудова, але Україна дуже обмежена у діях на території Росії. Все через заборону західних союзників, яка не дозволяє нашим військовим перетинати кордон.

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Які наслідки рейду добровольців

У міжнародному праві для таких заборон немає ніяких підстав. Ба більше, навіть західні військові називають цю заборону абсурдною, бо перенесення війни на територію ворога є не тільки дозволеним, але й найбільш бажаним. Так було у всіх війнах і це запорука перемоги.

На жаль, зараз ми залежні від західної допомоги й нам можуть ставити будь-які умови. Тому на території Росії воюють тільки етнічні росіяни, бо заборонити цього ніхто не вправі. Вони громадяни своєї країни,

– зауважив Євген Дикий.

Те, що можна зробити силами трьох батальйонів, – зараз це робиться. Але це зовсім не ті результати, які ми б отримали, якби до підрозділів долучилася хоча б одна українська бригада.

Наразі бойові дії тривають у 7 населених пунктах трьох областей. Мовиться про Брянську, Курську та Бєлгородську. Бої можуть розширюватися, але тільки вздовж кордону. Це така аналогія того, що відбувається на лівобережжі,

– розповів ветеран війни з Росією.

На Херсонщині український плацдарм розростається, але тільки смугою вздовж річки, вглибину не поширюється. Причина цього – прикриття артилерії з правого берега, яке є обмежене. На північному кордоні така сама ситуація. Доки дістає артилерія, доти й можуть закріплюватися російські добровольці.

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"Але це операція блискуча, бо вона політично підриває підвалини путінського режиму. Навіть зовсім посередній росіянин починає запитувати, чому на 3 році війни, Путін не те, що не зайшов до Києва, а навіть не може захистити свою територію. На що тоді він взагалі здатний", – сказав Дикий.

Тому треба зважати на психологію російського населення. Воно звикло пробачати своїм очільникам будь-які злочини, але тільки не слабкість. А саме це побачили люди. Тому з цього погляду операція добровольців дуже вдала.

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Російські добровольці вже пропонували диктатору таку можливість. Навіть згадували про окупований Мелітополь. За словами Дикого, логіка у таких заявах є.

Ця ідея має право на існування, але лише тоді, коли наші союзники перестануть зв'язувати нас забороною перетинати російський кордон. Якби наші регулярні частини могли воювати на території Росії, тоді цей сценарій робочий,

– сказав Дикий.

Він додав, якщо добровольцям вдасться встановити контроль над хоча б одним обласним центром, це стане початком кінця для російського режиму. Але, на жаль, силами трьох батальйонів, виконати таке завдання – практично неможливо.

Однак, наприклад, для того, щоб відкинути добровольців назад, окупанти можуть забрати певні ресурси з України. Тоді хоча б на одній ділянці фронту стане легше.

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