Какое тактическое значение имеет прорыв обороны россиян вблизи Роботиного: в ISW проанализировать наступление

Силы обороны продвинулись вблизи поселка Роботино и Урожайное на Южном направлении. Вероятно, это имеет большое тактическое значение из-за структуры оборонительных рубежей российских захватчиков.

Успехи ВСУ проанализировали в Институте изучения войны (ISW). В актуальном отчете аналитики также оценили трехэшелонированную линию российской обороны на юге Украины.

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В частности, линия обороны состоит:

с первой линии минных полей глубиной несколько километров,

второй линии с артиллерией, техникой и личным составом,

а также третьей линии тыловых позиций, предназначенной для накопления и сохранения ресурсов.

Что означает прорыв обороны у Роботиного

Прорыв линии обороны в нескольких населенных пунктах может позволить украинским войскам начать операции в районах по самым густым минным полям, считают специалисты.

Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не слишком сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать более стремительному наступлению Украины.

– говорится в отчете.

Аналитики считают, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а усилия окупантов по содержанию этих населенных пунктов вместо вывода своих войск означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью ослабить российские подразделения перед наступлением.

Кроме того, передислокация российских подразделений из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции оборонявшихся на западе Запорожской области российских сил без ротации с начала контрнаступления.

В ISW отметили, что вероятность того, что российским силам придется отойти на второстепенные подготовленные оборонные позиции без существенной поддержки при прорыве украинских войск, – растет.

Что этому предшествовало