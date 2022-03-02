Прорыв теплотрассы в Киеве отремонтируют до утра, – Геращенко

Россия 2 марта нанесла удар по Центральному вокзалу Киева. Серьезно пострадала большая теплотрасса. Антон Геращенко рассказал, что ее отремонтируют до утра.

Советник министра внутренних дел Геращенко заявил, что ПВО героически сбило вражескую ракету. Враг целился в один из центров управления. Удару подверглось командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

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Обломки ракеты упали у Южного железнодорожного вокзала.

Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже к утру. Если бы эта ракета попала в цель в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасными,

– заявил Геращенко.

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