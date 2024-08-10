Кадыровцы, которые должны были защищать Курщину, обвинили в прорыве минобороны России

Как сообщают росСМИ, еще с апреля в Курскую область было переброшено несколько батальонов чеченских боевиков. Поэтому в определенной степени они отвечали за защиту региона. Пытаясь оправдать прорыв, кадыровцы выдвигали разные версии.

Сначала командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал байку о том, что его бойцы вовсе не накивали пятками и якобы готовы были защищать регион, но воины ВСУ "прошли мимо" их опорные пункты.

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Много врут

Теперь уже, на четвертый день боев в Курской области, Алаудинов объяснил, что прорыв произошел из-за постоянного вранья минобороны. По его словам, отдельные чиновники этого ведомства "настолько обманывали, обманывали, обманывали, что получилось так, что они себя самих обманули".

Ряд российских "военкоров" тоже считают заявления минобороны и генштаба лживыми и обманчивыми. Через несколько дней после начала операции в Курской области российские власти неоднократно заявляли о так называемой "победе" и изгнании диверсантов обратно в Украину. Впрочем, на самом деле, ситуация только ухудшалась, а бои продолжались.

Только 9 августа в минобороны официально признали, что боевые столкновения происходят в городе Суджа. Хотя они уже давно там шли. Между тем в сети появились фото украинских военных с подписью о том, что город находится под контролем ВСУ.