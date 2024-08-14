"Путин вынужден отступать": в ЕС полностью поддержали боевые действия Украины на Курщине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил успехи ВСУ на территории России с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Он отметил, что оккупационные войска терпят масштабные неудачи в Курской области.

Верховный представитель ЕС отметил, что российскому диктатору Путину не удалось подавить сопротивление Украины. Теперь оккупанты вынуждены отступать вглубь своей территории.

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Украина имеет полную поддержку ЕС по наступлению на Курщине

В ходе переговоров Кулеба проинформировал Борреля о недавних событиях на фронте и подробностях украинской операции в Курской области.

Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбы украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины его неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России,

– отреагировал Боррель.

Что известно о ситуации в Курской области

В Белом доме отметили, что США не имеют никакого отношения к операции в Курской области.

13 августа Владимир Зеленский объявил, что Украина уже контролирует 74 населенных пункта в Курской области. В этих местах проводятся проверки и стабилизационные мероприятия, а также разрабатываются гуманитарные решения для поддержки этих территорий.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские бойцы за сутки продвинулись на отдельных участках фронта на 1-3 километра. Под контроль взято 40 квадратных километров территории России. Бои продолжаются по всей линии фронта.

Аналитики ISW считают, что начало операции в Курской области может изменить ход войны. Украина смогла воспользоваться тем, что российские силы продвигались по всей линии фронта, но не успели создать укрепления в тылу.