"Прорыв" границы в Курской области: Герасимов пообещал Путину "выйти на госграницы" России

На фоне "прорыва" границы в Курской области России начальник генштаба Герасимов принял участие в совещании с Владимиром Путиным. Своего президента-диктатора он заверил, что их войска "выйдут на границу" России.

На встрече, к слову, также был директор ФСБ Бортников, экс-министр обороны Шойгу и нынешний глава минобороны Белоусов. Сам Герасимов участвовал на совещании, похоже, дистанционно, потому что якобы находится "в штабе оперативного управления вблизи места боевых действий в Курской области".

Смотрите также Чем больше давления будет на Россию, тем ближе будет мир: обращение Зеленского

Путину доложили, что "продвижение остановлено"

Путину Герасимов рассказал, что "продвижение ВСУ в Курской области остановлено". По его словам, погибло якобы 100 украинских военных, а общие потери ВСУ путинский прихвостень оценил в 315 человек.

По словам главы Генштаба, ВСУ якобы уже потеряли 54 единицы техники, включая семь танков,

– цитируют пропагандистские СМИ Герасимова.

Кроме того, начальник российского генштаба заявил, что "операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу" России.

К слову, во время этого совещания ни словом не обмолвились о ситуации в Судже – город может уже быть не подконтрольным России. А сам Путин ранее назвал события на Курщине провокацией.

"Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу", – сказал российский диктатор.