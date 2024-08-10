Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов сказал, что "тикток войска" не сопротивлялись продвижению украинских сил, потому что те якобы прошли мимо опорных пунктов кадыровцев. Как отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом, кадыровцы на самом деле разбежались, когда увидели приближение ВСУ.

К теме Унижение для Путина: CNN проанализировали прорыв в Курскую область

Запад отреагировал очень спокойно

Российские пропагандисты, такие как Алаудинов, сейчас рассказывают что-то непонятное, потому что им, по словам журналиста, еще не предоставили методичку.

На самом деле ситуация для Кремля является очень неожиданной. Он "проспал" наступление на Курскую область. Это был очевидный просчет российской разведки,

– отметил Яковенко.

В то же время нет понимания, что российские власти собираются делать. Они должны как-то останавливать развитие успеха продвижения на Курскую область. Однако постепенно наступающие силы укрепляются там.

Когда начался прорыв на Курщину, он напоминал рейды в Белгородскую и Брянскую области. Однако постепенно стало понятно, что по количеству людей и по тому, что они не собираются уходить из Курской области и намерены возводить там фортификационные сооружения, это не рейд, а новый фронт,

– подчеркнул журналист.

Если все сложится удачно, это может быть, по его мнению, переломом войны, когда она действительно будет перенесена на территорию России.

Также очень спокойно на эти события реагирует Запад, с его стороны нет никакого"одергивания" Украины. В частности в Германии отметили, что украинские силы могут использовать немецкое оружие в Курской области. Как считают в Бундестаге, в частности, танки Leopard 2, которые Киеву предоставил Берлин, становятся украинским.