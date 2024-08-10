Командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов сказав, що "тікток війська" не чинили опір просуванню українських сил, тому що ті нібито пройшли повз опорні пункти кадирівців. Як зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом, кадирівці насправді розбіглися, коли побачили наближення ЗСУ.

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Захід відреагував дуже спокійно

Російські пропагандисти, такі як Алаудінов, зараз розповідають щось незрозуміле, тому що їм, за словами журналіста, ще не надали методичку.

Насправді ж ситуація для Кремля є дуже несподіваною. Він "проспав" наступ на Курську область. Це був очевидний прорахунок російської розвідки,

– зауважив Яковенко.

Водночас немає розуміння, що російська влада збирається робити. Вони мають якось зупиняти розвиток успіху просування на Курську область. Однак поступово сили, що наступають, укріплюються там.

Коли розпочався прорив на Курщину, він нагадував рейди у Бєлгородську та Брянську області. Однак поступово стало зрозуміло, що за кількістю людей та з того, що вони не збираються уходити з Курської області і мають намір зводити там фортифікаційні споруди, це не рейд, а новий фронт,

– наголосив журналіст.

Якщо все складеться вдало, це може бути, на його думку, переламом війни, коли вона справді буде перенесена на територію Росії.

Також дуже спокійно на ці події реагує Захід, з його боку немає жодного "осмикування" України. Зокрема в Німеччині зазначили, що українські сили можуть використовувати німецьку зброю в Курській області. Як вважають у Бундестазі, зокрема, танки Leopard 2, які Києву надав Берлін, стають українським.