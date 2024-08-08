Пропагандисты хвастались кадрами "сожженных танков ВСУ", но оказалось, что техника – российская
Российские телеграм-каналы в среду, 7 августа, радостно публиковали видео сожженных танков и тягачей в Курской области, утверждая, что они украинские. Впрочем, впоследствии оказалось, что на самом деле это была российская техника.
Россияне, как обычно, издевались над погибшими солдатами, не зная, что они российские. А после этого говорили, что "с кем не бывает" и "ничего страшного, ошибаться можно", передает 24 Канал.
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Российская техника стоит уничтожена на въезде в Суджу
На опубликованном видео видно, как колонна техники стоит разбитая и сожженная на одной из дорог Курской области. Вероятно, кадры были сняты на въезде в Суджу.
Россияне якобы проводили доразведку с Ми-8 и решили, что техника украинская. А впоследствии поступила информация, что это не так.
Утверждают, что это наши Т-62 на въезде в Суджу... Мои извинения за ложную информацию, я с вертолета КамАЗ ВСУ и Т-62 ВСУ без опознавательных знаков от наших отличить не смог. Выехать и проверить лично не осилю... Мои извинения всем, кто претерпел моральные и душевные страдания,
– "извинялся" владелец одного из российских телеграм-каналов.
К слову, не только технику и военных потеряла Россия из-за "прорыва" границы в Курской области. Россияне жалуются, что ВСУ якобы продвинулись вглубь Курской области, из-за чего общая площадь территории, которую Россия уже может там не контролировать, достигла 350 квадратных километров. Также, по данным росСМИ, по состоянию на утро 8 августа продолжаются бои вблизи поселка Коренево, что в 30 километрах от границы с Украиной.
Уничтожена российская техника, которую приняли за украинскую: смотрите видео