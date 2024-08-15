Предлагают до 4000 долларов: в России массово ищут людей, которые будут рыть окопы на Курщине

В России массово ищут рабочих, которые будут рыть окопы в Курской области. За такую работу российские работодатели предлагают до 4 тысяч долларов.

На российских сайтах размещены десятки таких вакансий. Однако оккупанты не спешат раскрывать условия "выгодного заработка".

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В России массово ищут желающих рыть окопы

Силы обороны Украины в рамках операции на территории Курской области успешно продолжают продвижение. Поскольку враг не был готов к такому сценарию, то теперь российские строительные компании массово ищут людей, которые будут возводить укрепления.

За работу оккупанты предлагают немалые суммы. В общем, на российских сайтах можно найти не менее 30 объявлений от различных строительных компаний о поиске рабочих в Курскую область. К примеру, строительная компания в Башкортостане разместила на российском сайте "Авито" объявление, в котором утверждает, что готова платить до 371 тысячи рублей (около 4 тысяч долларов) рабочим, которые будут возводить траншеи.

Помимо прочего оккупанты также обещают трехразовое питание, все необходимые инструменты, рабочую одежду, проезд к месту работы за счет компании.



Россия ищет рабочих, которые будут рыть окопы / Скриншот из сети

Впрочем, работодатели не спешат раскрывать реальные условия труда и не сообщают, сколько рабочих им нужно.

В общем, российские компании предлагают от 150 тысяч рублей (около 1600 долларов) за такую работу, а в объявлениях только жирным выделяют, что работников ищут "срочно".



В Курскую область срочно ищут работников / Скриншот из сети