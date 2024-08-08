На фоне прорыва в Курской области жители Белгорощины откровенно высказывают опасения, что у них произойдет то же самое. Украинская разведка опубликовала перехват разговора жительницы Красной Яруги.

Отметим, что россиянам в этом регионе не привыкать к прямым боевым действиям. Ведь весной там осуществляли свои довольно успешные рейды добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России".

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"И все говорят, и Ваня говорил"

В опубликованном разведчиками разговоре одна женщина рассказывает о возможном наступлении украинцев.

Все говорят, и Ваня говорил за 2 августа. Наша разведка где-то узнала, что на день ВДВ х*хл* планируют прорыв,

– жалуется россиянка.

Напомним, что 6 августа вражеские паблики взорвались сообщением о прорыве границы в Курской области. Так называемые военные блогеры заявляли, что украинские регулярные войска численностью 1000 человек с техникой зашли в несколько населенных пунктов региона. В частности, ВСУ якобы взять под контроль газовую станцию "Газпрома" в Судже.