Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что россияне сконцентрировали 110 тысяч войска на Покровском направлении. Оккупанты перебросили туда из Сумщины свои лучшие подразделения дроноводов.

Какова ситуация вблизи Доброполья?

Сергей Кузан отметил, что из-за масштабов войны в условиях постоянного наступления крайне сложно контролировать всю территорию фронта в Донецкой области. Кроме того, враг еще и ввел дополнительные резервы, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

Что происходит возле Доброполья: карта

У российских штурмовых подразделениях очень мощное огневое прикрытие, именно поэтому группам из трех – четырех человек удалось продвинуться вблизи Доброполья.

Но ни 14, ни 140 человек на таком участке фронта – это не прорыв. Такие ситуации уже были. И они, к сожалению, будут. Вопрос в том, как наше командование реагирует на них,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он отметил, что, еще за неделю до прорыва, военное руководство Украины дало распоряжение перебросить подразделения корпуса "Азов". Военные имели время, чтобы без спешки, однако оперативно, ликвидировать оккупантов на позициях, которые они заняли.

Мы увидели, что удалось и сохранить жизнь наших воинов, и локализовать диверсионные группы, которые, к сожалению, наделали беды в нашем тылу. Это война, поэтому, я думаю, что только военные лучше знают, как и когда реагировать и какие резервы, на какие участки фронта вводить,

– подчеркнул Кузан.

Поэтому он подытожил, что замысел россиян, создать впечатление будто украинская оборона на линии фронта посыпалась, – провалился.

Добавим, бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" провели успешный штурм вблизи Доброполья, отбив у врага села Грузское и Веселое. Украинские силы ликвидировали и взяли в плен немало оккупантов, использовав артиллерию, дроны и роботизированные комплексы с пулеметами. Территория была зачищена и возвращена под контроль Украины.