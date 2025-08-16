Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що росіяни сконцентрували 110 тисяч війська на Покровському напрямку. Окупанти перекинули туди із Сумщини свої найкращі підрозділи дроноводів.

До теми Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Яка ситуація поблизу Добропілля?

Сергій Кузан зазначив, що через масштаби війни в умовах постійного наступу вкрай складно контролювати всю територію фронту на Донеччині. Крім того, ворог ще й увів додаткові резерви, щоб покращити свої переговорні позиції.

Що відбувається біля Добропілля: карта

У російських штурмових підрозділах дуже потужне вогневе прикриття, саме тому групам із трьох – чотирьох людей вдалось просунутися поблизу Добропілля.

Але ні 14, ні 140 людей на такій ділянці фронту – це не прорив. Такі ситуації вже були. І вони, на жаль, будуть. Питання в тому, як наше командування реагує на них,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він зауважив, що, ще за тиждень до прориву, військове керівництво України дало розпорядження перекинути підрозділи корпусу "Азов". Військові мали час, щоб без поспіху, проте оперативно, ліквідувати окупантів на позиціях, які вони зайняли.

Ми побачили, що вдалось і зберегти життя наших воїнів, і локалізувати диверсійні групи, які, на жаль, наробили біди в нашому тилу. Це війна, тому, я думаю, що лише військові найкраще знають, як і коли реагувати та які резерви, на які ділянки фронту вводити,

– підкреслив Кузан.

Тому він підсумував, що задум росіян, створити враження буцімто українська оборона на лінії фронту посипалася, – провалився.

Додамо, бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" провели успішний штурм поблизу Добропілля, відбивши у ворога села Грузьке та Веселе. Українські сили ліквідували та взяли в полон чимало окупантів, використавши артилерію, дрони та роботизовані комплекси з кулеметами. Територія була зачищена й повернута під контроль України.