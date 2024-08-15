Индия призывает своих граждан бежать из приграничных областей России

Уже вторую неделю в Курской области продолжается наступление Вооруженных Сил Украины. На фоне этого Индия обратилась к своим гражданам, которые находятся в России.

Страна советует эвакуироваться тем, кто сейчас находится в Брянской, Белгородской и Курской областях. Соответствующий призыв можно проследить в отчете посольства Индии в Москве.

Смотрите также Россия не хочет перебрасывать подразделения из горячих точек на востоке в Курскую область, – NYT

Индия призывает своих граждан выехать из России

Дипломатическое ведомство Индии в Москве, напугавшись наступлением, обнародовало на сайте официальные рекомендации для своих граждан, проживающих в Брянской, Белгородской и Курской областях, расположенных у границы с Украиной.

Учитывая последние инциденты по безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей,

– говорится в сообщении.

В частности, гражданам Индии в стране-агрессоре посоветовали связаться с посольством.

Напомним, во время массированного обстрела Украины и удара по детской больнице "Охматдет" в июле премьер-министр Индии прибыл в Россию и обнимался с диктатором, как будто ничего не произошло. СМИ писали, что Моди своим визитом он хочет показать Путину, что Индия заинтересована в поддержке хороших отношений с Кремлем.