В России паникуют из-за якобы нового "прорыва" границы

В Курской области из-за "прорыва" границы уже шестой день якобы продолжаются бои. Теперь россияне начали паниковать из-за отсутствия эвакуации в Беловском районе.

Россияне утверждают, что якобы видят там "большие силы врага". Также оккупантам начал мерещиться новый "прорыв" в Белгородской области.

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Что нафантазировали россияне

Z-каналы начали активно писать о том, что ВСУ якобы вошли в Беловский район Курской области. Россияне заявляют о боях вблизи села Белое. Оккупанты пишут о том, что в Беловский район с разных направлений едут танки и большое количество техники.

По информации российских СМИ, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области заявил, что поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации.

Он также прокомментировал ситуацию в Курске. По его словам, ситуация в городе находится под контролем и никакой паники в городе якобы нет.

Заметим, что россияне также начали писать о попытке "прорыва" в Белгородской области. Они заявляют о якобы боевых столкновениях в районе села Колотиловка Краснояружского района.

Россияне жалуются на очередной "прорыв" / Скриншоты

К слову, с приграничья Курской области выехали 76 тысяч человек. Интересно то, что всем им Путин решил выплатить смешные 10 тысяч рублей.