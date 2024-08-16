Декоммунизация на Курщине: в Судже пропал памятник Ленину
Источник:Дария Заривна
В городе Суджа Курской области России уже нет Ленина. Памятник советскому вождю стоял в городе до прихода украинских войск.
Украинские военные завершили зачистку города Суджа 14 августа 2024 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ завершили поиск и уничтожение противника, пишет 24 Канал.
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В Судже больше нет Ленина
В Судже, говорят, уже нет Ленина,
– заявила советник по вопросам коммуникаций главы Офиса Президента.
Советник Андрея Ермака также обнародовала соответствующее фото.
В Судже уже нет Ленина / Фото из телеграм-канала Дарьи Заривной
В сети показали вид Суджи с Лениным
Стоит заметить, что советский вождь до "ленинопада" в Судже стоял на советской площади возле Районного центра Народного творчества.
Кстати, Александр Сырский 15 августа рассказал, что ВСУ зачистили не только Суджу, но и ещё 3 населённых пункта Курской области.