Также и военный инструмент, – в ОП объяснили, для чего Украине Курская область

Украина начала операцию в Курской области утром 6 августа. Наши военные контролируют уже более 80 населенных пунктов в Курской области.

Советник главы Офиса Президента рассказал, что Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Ведь Вооруженные Силы Украины ведут исключительно оборонительную войну в рамках международного права.

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Что говорят в ОП о цели операции на Курщине

Но если мы говорим о потенциальных переговорах – подчеркиваю, о потенциальных – нам придется посадить Россию за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения,

– пояснил советник Андрея Ермака.

По его словам, говорится также о военном инструменте, кроме экономических и дипломатических.

"Нам надо наносить России значительные тактические поражения. В Курской области мы наглядно видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить Россию войти в справедливый переговорный процесс. Еще раз: войти в переговорный процесс, а не к традиционному для России пропагандистско-капитулятивному шантажу", – уточнил Подоляк.

Он также заверил, что важный инструмент – влияние на общественное мнение в России. Ведь оно начинает меняться, когда война пришла вглубь их территории.

Михаил Подоляк сказал, что среди россиян нет дискуссии о войне и политические вопросы они не обсуждали.

Россияне не говорили о войне и чувствовали себя вполне комфортно, потому что смерть и разрушения бушевали далеко от них. Когда война пришла на их территорию, россияне явно испугались. Они шокированы,

– объяснил советник главы Офиса Президента.

Он заверил, что в семьях и среди друзей шепотом россияне начали обсуждать реальную ситуацию на фронте.

"Негативные изменения в психологическом состоянии населения России будут еще одним аргументом для начала переговоров", – убежден Подоляк.

Кстати, Bloomberg писало, что Украина хочет провести второй Саммит мира до выборов президента в США, то есть до ноября 2024 года. К нему Киев хочет привлечь Россию. Андрей Ермак уверял, что Москву хотят пригласить, чтобы передать совместный план действий, а не подать сигнал к началу переговоров со страной-агрессором.

В свою очередь в России заявляли, что не будут участвовать во втором Саммите мира.