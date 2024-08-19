Это уже изменило ход войны, – боец о ситуации в Курской области

На Курщине россияне имели хорошо оборудованные оборонительные рубежи, но не смогли помешать прорыву границы. Одна из причин заключается в том, что на этом участке стояло много срочников, которые не умели воевать.

Россия подтянула в Курскую область свою артиллерию, но даже несмотря на это Силы обороны продвигаются. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер пообщалась с бойцами, которые выполняют здесь боевые задачи.

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Украина изменила ход войны

Враг движется группами, а его продвижение отличается от того, которое мы видим в Донецкой области. Территория преимущественно без посадок, а вокруг асфальтированные дороги. Передвигаться оккупантам трудно. К тому же Украина преобладает по количеству артиллерии.

Военные рассказали, что россияне не жалеют своей территории, людей, даже животных. Можно увидеть поля, на которых лежит убитый российской артиллерией скот. Местное население боится, а к ВСУ относится нейтрально, никакого сопротивления нет.

Наши окопаются, потому что российская артиллерия стреляет, но не так, как на других направлениях. Они еще не успели подтянуть все свои резервы, когда это произойдет, то наши на других направлениях продвинутся,

– рассказал боец.

Он добавил, что после получения приказа двигаться в сторону России, почувствовал, что наконец сможет воевать на территории агрессора.

"Это уже изменило ход войны. Их резервы убегают, те, кто стояли здесь, – сбежали. Нам удается продвигаться, село за селом. И мы будем здесь дальше", – подчеркнул боец.