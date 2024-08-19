Росія підтягнула у Курську область свою артилерію, але навіть попри це Сили оборони просуваються. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер поспілкувалася з бійцями, які виконують тут бойові завдання.

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Україна змінила хід війни

Ворог рухається групами, а його просування відрізняється від того, яке ми бачимо на Донеччині. Територія переважно без посадок, а навколо асфальтовані дороги. Пересуватися окупантам важко. До того ж Україна переважає за кількістю артилерії.

Військові розповіли, що росіяни не шкодують своєї території, людей, навіть тварин. Можна побачити поля, на яких лежить вбита російською артилерією худоба. Місцеве населення боїться, а до ЗСУ ставиться нейтрально, ніякого спротиву немає.

Наші окопуються, тому що російська артилерія стріляє, але не так, як на інших напрямках. Вони ще не встигли підтягнути всі свої резерви, коли це станеться, то наші на інших напрямках просунуться,

– розповів боєць.

Він додав, що після отримання наказу рухатися в бік Росії, відчув, що нарешті матиме змогу воювати на території агресора.

"Це вже змінило хід війни. Їхні резерви тікають, ті, хто стояли тут, – втекли. Нам вдається просуватися, село за селом. І ми будемо тут далі", – наголосив боєць.