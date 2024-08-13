Россия может готовить на Курщине провокацию с жертвами среди гражданских, – СНБО

Россия может готовить в Курской области провокацию с жертвами среди гражданских. Вражеская пропаганда уже начала писать, что якобы Украина может применить химическое оружие.

Так, российская пропаганда начала распространять фейки, что якобы Силы обороны Украины имеют планы использовать запрещенное вооружение. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что такие действия роспропаганды могут свидетельствовать о том, что российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить Украину.

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Что известно о вероятной провокации россиян

Россияне могут готовить провокацию с химическим оружием, поскольку сообщения о якобы использовании Украиной таких вооружений они распространяют именно сейчас,

– пояснил Андрей Коваленко.

Он отметил, что Украина не использует запрещенное вооружение, а также:

действует цивилизованно,

защищает гражданских россиян в Курской области от российских обстрелов.

Впрочем, России нужны жертвы среди их гражданских, чтобы обвинить Украину. Поэтому они готовы убить собственных людей, как это уже делала ФСБ руками ИГИЛ в "Крокус Сити Холл",

– подытожил чиновник.

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Андрей Коваленко объяснил, что сейчас Россия привлекает креативные агентства и театральные студии, которые финансируются по закрытым статьям минобороны России и производят контент с якобы оккупированных Украиной территорий.