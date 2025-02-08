Россия в огне, нестандартные действия и не только: Сырский назвал 8 приоритетов ВСУ

8 февраля 2024 года на должность главнокомандующего ВСУ был назначен Александр Сырский. Он подытожил год своей работы и назвал 8 приоритетов украинской армии.

Он, в частности, назвал ключевым сохранение жизни людей и рассказал о достижениях ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Приоритет 1 – сохранение жизни военных

Сырский рассказал, что сейчас в ВСУ внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих".

Она направлена на технологизацию армии, совершенствование подготовки военных, улучшение оказания медпомощи и действия командиров.

Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата – самое важное,

– сказал главком.

Приоритет 2 – бей издалека

Речь идет о применении дронов, которых за 2024 год на фронт поставили более 1,3 миллиона единиц.

Благодаря этому удалось сократить преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах почти 1:2.

Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птицы Мадьяра", "Ахиллес", "К-2" и другие. Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов,

– написал Сырский.

За год украинские БПЛА поразили более 461 тысячи российских целей.

Приоритет 3 – чтобы побеждать, готовься

В Украине увеличили срок базовой общей военной подготовки до 1,5 месяца, а также усилили подготовку инструкторов.

"Это позволило нарастить программу обучения и включить в нее необходимые современные элементы, в частности РЭБ и БПЛА. Рассматриваем возможность продления базовой подготовки до 2 месяцев... Кроме того, я настаиваю на обеспечении 14-дневного курса адаптации в воинских частях после БЗВП еще перед боевой работой", – сказал главнокомандующий.

Также был проведен успешный эксперимент по проведению БЗВП на тыловых фондах боевых бригад.

БЗВП уже осуществляется на иностранных образцах вооружения, а не заграницей, что существенно оптимизировало расходы и время. Ее проводят подготовленные в других странах инструкторы.

"Также увеличена относительно зарубежной доля подготовленных в Украине сержантов и ключевых специалистов – снайперов, саперов, боевых медиков", – добавил Сырский.

Приоритет 4 – Россия в огне

Украина продолжает наносить удары по военным объектам на территории России.

Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства,

– заверил главком.

Дистанция поражения DeepStrike вглубь вражеской территории уже достигла 1,7 тысячи километров. Кроме этого, продолжается подготовка новых дальнобойных средств.

Всего за год ВСУ атаковали 377 объектов военного назначения.

Также было уничтожено 9 200 воздушных целей различных типов, а это в 2,4 раза больше, чем было в 2023 году – 3 798.

Приоритет 5 – нестандартные действия, не только оборона

"Украина способна контратаковать, бить и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, освобождение правобережной Херсонщины. Это продемонстрировала и Курская операция. Мы создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта", – рассказал Сырский.

По его словам, полгода активных боевых действий на российской территории уменьшили личный состав врага на более 47 тысяч человек, из которых 19 тысяч были ликвидированы.

Причем это наиболее подготовленные российские войска. Подверглась разгрому и группировка северокорейских наемников,

– отметил главком.

Также ВСУ взяли в плен 924 военных вражеской армии.

Кроме того, в операции на Курщине, по словам Сырского, принимали новые механизированные бригады. Это позволило вывести три бригады десантно-штурмовых войск из Донецкой области на восстановление боеспособности, доукомплектования и довооружения.

Приоритет 6 – меняться, чтобы победить

Год назад Сырский начал свою работу с аудита воинских частей и органов военного управления.

По результатам аудита был расформирован или сокращен ряд военных структур и учреждений, что позволило устранить дублирование функций, убрать несвойственные функции и уменьшить неоправданно раздутые штаты,

– сказал он.

В общем примерно 70 тысяч военных перебросили в зону боевых действий после сокращения численности частей охраны, обслуживания и обеспечения.

"Мы ввели систему продвижения и назначения офицеров по службе в органах военного управления при условии участия (наличия опыта) военнослужащих в боевых действиях в ходе отпора широкомасштабному вторжению России. Сократили промежуточные звенья управления и сформировали новые органы военного управления", – добавил Сырский.

Также был усилен кадровый состав Генштаба и аппарата Главнокомандующего, обновлен командный состав соединений и частей.

Как отметил главком, в этом году украинская армия полностью перешла на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками.

Приоритет 7 – наращивание возможностей

"В течение года Вооруженные Силы нарастили боевой потенциал, что позволило нам не допустить прорыва противника и сдерживать его наступление, несмотря на увеличение численности группировки вражеских войск еще на 140 тысяч человек", – сказал Сырский.

Были созданы новые штурмовые подразделения, которые уже показали свою эффективность. На их основе сейчас формируют штурмовые полки.

Также нам удалось ощутимо нарастить способности Вооруженных Сил по борьбе в электромагнитном спектре. Дополнительно сформирован батальон радиоэлектронной борьбы, более ста рот РЭБ в бригадах и отделения РЭБ в линейных батальонах бригад,

– добавил главком.

Также было начато:

процесс формирования отдельного учебного Центра подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы,

внедрение системы управления средствами РЭБ "Айсберг".

Уже проведено:

кодификацию 83 новейших средств РЭБ и поставлено в войска десятки тысяч средств,

наращивание возможностей подсистемы РЭБ "Покрова".

Кроме того, в Украине появились F-16 и Mirage 2000. А еще было усилено противодействие КАБам путем дополнительного развертывания современных аппаратно-программных комплексов и средств РЭБ.

Работали этот год и над прикрытием приоритетных объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и промышленности.

Мы обеспечили запрет действий надводных сил противника в западной части Черного моря, чем создали условия для запуска морского коридора и экспорта из/в порты Украины. Заставили черноморский флот России отвести фактически все боевые корабли, в том числе носителей "Калибров", из Севастополя и Феодосии в Новороссийск,

– отчитался Сырский.

Также в Украине уже практически начали формирование армейских корпусов.

Приоритет 8 – единство – залог нашей устойчивости

Этот год я прошел вместе с нашими воинами. Я регулярно встречаюсь с ними на передовой, слышу их предложения и пожелания, работаю вместе с ними на пунктах управления над новыми решениями для фронта. Знаю, что они уставшие. Для многих эта война длится уже скоро 11 лет. Три последних года – без отдыха, в постоянной борьбе,

– сказал Сырский.

Он признал, что сейчас есть разные проблемы, но о них известно, и делается все возможное, чтобы их решить.

Главком отметил, что "Украина будет существовать, пока есть ее Вооруженные Силы".

"А Вооруженные Силы будут воевать до тех пор, пока украинский народ будет стоять с ними бок о бок. Помните, что единство – это то, что помогло нам выстоять в 2022-м и что должно вести нас к победе сейчас. Вижу в этом свою миссию и выполняю ее", – добавил он.

И призвал – когда видите уставшего солдата, который приехал с фронта, чтобы несколько дней побыть с семьей, подойдите и поблагодарите.

Потому что мы все – семья. Потому что этот солдат – единственный, кто стоит между вами и безжалостным российским захватчиком,

– подчеркнул Сырский.