Прощальные обещания: как Меркель не удалось помирить Москву и Киев

Что означает завершение политической карьеры Ангелы Меркель для проекта Северный поток-2, США и Украины? 24 канал проанализировал недавние визиты немецкого канцлера в Москву и Киев и как это повлияло на геополитическое положение Украины.

Почти политический финал

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце своей политической карьеры совершила официальные визиты в Москву и Киев. Причем последовательность мест довольно важная: 20 августа была встреча с Владимиром Путиным, а уже 22 августа настала очередь Владимира Зеленского.

Интересно Ассоциация, безвиз и миротворцы: достижения внешней политики Украины за 30 лет

Именно Меркель на протяжении последних 16 лет определяла политику и экономику Европейского Союза. Она была и остается политическим тяжеловесом, пережив нескольких президентов, которые уже не у власти. Но вряд ли это касается российского царя Путина.

Карьера Ангелы Меркель по сравнению с другими политиками / Фото Statista

Уже 25 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, и страна получит нового канцлера. Кто это будет – пока трудно прогнозировать. Весной фаворитами предвыборной гонки были зеленые во главе с Анналеной Баербок. Летом пальму первенства вернули христианские демократы с кандидатом Армином Лашетом.

Сюжет о политическом наследии Меркель:

Сейчас соцопросы свидетельствуют вообще о преимуществе социал-демократов. Так, по состоянию на 24 августа, по данным Forsa, социал-демократы имеют 23%, ХДС-ХСС – 22%, а зеленые – 18%. Не стоит отвергать и влияние российских лоббистских групп на внутренне немецкие процессы.

По мнению историка-международника, ведущего научного сотрудника Института истории Украины НАНУ Андрея Мартынова в Германии в течение последних 30 лет была создана разветвленная сеть российского влияния. В основном это восточногерманские земли, где больше всего "Putinversteher", то есть тех, кто понимает Путина.

Андрей Мартынов / Фото Укринформ

Примечательно, что нынешняя избирательная кампания консолидировала российские влияния вокруг правой популистской партии "Альтернатива для Германии". Несмотря на системное и мощное влияние РФ на немецкую политическую элиту, стоит заметить, что оно формировалось в достаточно комфортных условиях, когда фактически не сталкивалось с информационным, контрразведывательным и организационным противодействием,

– заметил историк.

По большинству вопросов, которые обсуждались в Москве 20 августа – Афганистан, ядерное соглашение с Ираном и освобождение Алексея Навального – руководители России и Германии имеют существенные разногласия, поэтому шансы на достижение договоренностей были маловероятными.

Детали московского визита немецкого канцлера Меркель встретилась с Путиным в Москве: говорили об Украине и Афганистане

Бескомпромиссный газопровод

Впрочем, главный вопрос, который стремилась урегулировать канцлер Меркель, касался как раз российского газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2" Газопровод из России в Германию длиной в 1 234 километра, который пролегает через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. В 2015 году было заключено соглашение о строительстве газопровода, который является продолжением Северного потока, запущенного в 2011 году. В проекте участвуют российский Газпром, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, немецкая E.ON, французская Engie и австрийская OMV. Северный поток-2 (рядом с Турецким и Балканским потоком) является составляющей энергетической стратегии Москвы, главная цель которой – экономическое доминирование в Европе.

За время своего пребывания у власти Ангела Меркель всячески пыталась отмежеваться от своей причастности к этому проекту, хотя влияние бизнеса на политические решения в Берлине является очевидным для экспертов по энергетике.

Так в частности считает, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, который длительное время исследует энергетическую безопасность в Европе.

Михаил Гончар / Фото Эспресо

Когда Меркель уже стала канцлером, то она увидела, что ей трудно переориентировать на какие-то другие варианты. И тут пророссийский немецкий бизнес говорит, что стоит делать вот так. Не нужно тогда думать об альтернативе, – например, взять газ из Центральной Азии или сжиженный газ,

– резюмировал аналитик.

Недавно было сообщено, что 23 августа будет окончательно завершено строительство Северного потока-2. Впрочем, из-за погодных условий (штормовое предупреждение в Западной Балтике) это сделано не было – хотя установки, чтобы завершить к этой дате, были с российской стороны.

Половинчатая победа

А уже 25 августа Высший региональный суд Дюссельдорфа признал, что газопровод "Северный поток-2" не соответствует нормам ЕС. Согласно правилам, установленным Брюсселем, должны быть признаки честной конкуренции, когда речь идет о производстве газа и его дальнейшей транспортировке и распределении.

Именно поэтому должен произойти так называемый анбандлинг, то есть распад процессов на несколько составляющих, не связанных между собой. Одна компания (в таком случае подконтрольный Кремлю Газпром) не может из-за прокладки быть монополистом в этой отрасли. Поэтому Газпром отныне должен использовать мощности газопровода только наполовину.



Карта Северного потока 1-2. / Фото VesselFinder

Во время своего визита в Вашингтон в июле Ангела Меркель согласовала с американским президентом Джо Байденом позиции по Северному потоку-2. Суть их следующая: США и Германия, уже снова как стратегические партнеры, не дадут России использовать энергетику с политической целью, а взамен будут способствовать развитию зеленой энергетики в Польше и Украине.

Вашингтон таким образом снял санкции, наложенные администрацией Дональда Трампа (Protecting Europe's Energy Security Act of 2019), которые еще на год приостановили запуск российского газопровода. Хотя Штаты 20 августа наложили новые санкционные ограничения в отношении нескольких судов, которые прокладывают трубы, однако это никак не помешает россиянам достроить геополитический газопровод.

Было также принято решение о назначении уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной. 18 августа эту должность занял Георг Вальдерзее. Его задача состоит в том, чтобы договориться о продолжении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему и после 2024 года.

Украинский счет



Ангела Меркель и Владимир Зеленский в Киеве / Фото Офис Президента Украины

Официальные мероприятия Меркель во время визита в Украину Меркель в Киеве почтила жертв Второй мировой и Небесную Сотню

Уже в Киев Меркель приехала с требованиями Кремля, что Украина не выполняет Минские договоренности. Но и якобы будет продлено соглашение о транзите газа после 2024 года. Такое заявление немецкого канцлера, которая пробудет на официальной должности еще максимум месяц (возможно до конца года из-за формирования новой коалиции), свидетельствует об отсутствии ответственности за собственные слова.

Нового соглашения между Россией, Украиной и европейскими компаниями относительно транзита газа может вообще не быть. А возглавлять немецкое правительство впоследствии уже не будет Ангела Меркель.

Ради справедливости надо отметить, что Германия и Штаты не случайно направили для участия в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа чиновников, которые отвечают за энергетику. Это был немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, а также министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Как прошел учредительный саммит Крымской платформы:

Поэтому нужно готовиться к борьбе за украинские национальные интересы, учитывая позиции других мировых игроков – в первую очередь Германии и США. Суды Европейского Союза являются чуть ли не единственным предохранителем от произвола Кремля в цивилизованном мире. Из-за этого Украине стоит работать над юридическим наказанием России за стремление монополизировать европейский энергетический рынок.