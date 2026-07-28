США прощаются с одним из самых влиятельных сенаторов: фото, видио с церемоний памяти Линдси Грэма

В Вашингтоне началась церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, умершим 11 июля в возрасте 71 года. Его чествуют в Капитолии США, а затем состоится государственная церемония в Вашингтонском национальном соборе с участием президента Дональда Трампа.

Грэм на протяжении десятилетий оставался влиятельной фигурой американской политики и одним из самых активных сторонников поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. 24 Канал собрал самое главное о церемониях памяти.

Как США прощаются с сенатором Линдси Грэмом?