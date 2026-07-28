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24 Канал Новости политики США прощаются с одним из самых влиятельных сенаторов: что известно о церемониях памяти Линдси Грэма
28 июля, 17:39
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США прощаются с одним из самых влиятельных сенаторов: фото, видио с церемоний памяти Линдси Грэма

Вероника Соцкова

В Вашингтоне началась церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, умершим 11 июля в возрасте 71 года. Его чествуют в Капитолии США, а затем состоится государственная церемония в Вашингтонском национальном соборе с участием президента Дональда Трампа.

Грэм на протяжении десятилетий оставался влиятельной фигурой американской политики и одним из самых активных сторонников поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. 24 Канал собрал самое главное о церемониях памяти.

Как США прощаются с сенатором Линдси Грэмом?

 

 

18:33, 28 июля

18:05, 28 июля

Сенатор Дарлин Грэм простилась со своим братом во время церемонии в Капитолии США. После окончания мероприятия, когда армейский оркестр исполнял музыку, она первой подошла к гробу Линдси Грэма, положила руку на флаг, которым она была накрыта, и несколько минут молча стояла рядом.

После этого к гробу подошли другие члены семьи и бывшие сотрудники сенатора. Для многих из них момент прощания был эмоционален.

Прощание с Грэмом: смотрите видео

18:00, 28 июля

Трамп говорит, что Линдси Грэм "любил войну", и она помогла ему построить "великую армию"

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что покойный сенатор Линдси Грэм "любил войну" и помог ему построить "прекрасную армию".

Честно говоря, Линдси любил войну, ладно? А я сказал: "Ты хороший парень, почему тебе так нравится война?" Он был парнем, который любил войну, я шучу, и в этом нет ничего смешного, но он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась,
– сказал Трамп.

"Он был очень этим увлечен. И, знаете, не без оснований. Он так думал. Некоторые другие люди так думают. Но он был очень, очень сильным в вопросах армии. И я построил отличную армию, и он мне помог. Мы построили ее во время моего первого срока, и мы используем ее сейчас", – добавил президент.

Трамп должен выступить на похоронах Грэма позже сегодня в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия.

17:49, 28 июля

17:49, 28 июля

Джей Ди Вэнс рассказал, что Грэм "любил людей из всех слоев общества"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии памяти Линдси Грэмма в Капитолии рассказал о личных качествах покойного сенатора. По его словам, Грэм умел находить общий язык с людьми независимо от их статуса или должности.

Венс отметил, что сенатор интересовался жизнью обычных людей – от работников столовых в Сенате до коллег в Конгрессе. По его словам, Грэм относился ко всем одинаково и искренне интересовался окружающими людьми.

"Он любил людей из всех слоев общества", – сказал вице-президент.

Вэнс также вспомнил, что Грэм обладал особым чувством юмора и мог заставить смеяться любого. Он рассказал, что во время одной из поездок с сенатором настолько смеялся над его историями, что ему было трудно продолжать разговор.

По словам Венса, именно эта открытость и способность создавать атмосферу доверия сделали Грэма особой фигурой в американской политике.

17:48, 28 июля

17:47, 28 июля

Шери Биггс о Грэме

Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина.

По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность.

Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории,
– сказала Биггс.

Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции.

"Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США.

17:40, 28 июля

В Капитолии США проходит специальная церемония памяти покойного сенатора Линдси Грэма.

Ожидается, что вскоре с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Церемония прощания: смотрите видео

17:36, 28 июля

Расписание церемоний

Покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма почтит в течение двух дней во время ряда похорон, которые будут включать специальную церемонию в Капитолии США и прощальную службу с участием президента Дональда Трампа.

Первый день церемоний начнется в Капитолии США, где упомянут военную службу и политический путь Грэмма. Специальное мероприятие состоится в ротонде Капитолия, сообщил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

После церемонии в Конгрессе останки сенатора доставят в Вашингтонский национальный собор, где в 14:00 по местному времени состоится основная похоронная служба. Ожидается, что во время нее президент Дональд Трамп выступит с речью в честь Грэма.

После завершения мероприятий в Вашингтоне останки сенатора перевезут в его родной штат Южная Каролина, где на следующий день состоится еще одна церемония прощания в Колумбии.

Двухдневные мероприятия завершатся частными похоронами Линдси Грэма в округе Пикенс.

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