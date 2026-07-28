США прощаются с одним из самых влиятельных сенаторов: фото, видио с церемоний памяти Линдси Грэма
В Вашингтоне началась церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, умершим 11 июля в возрасте 71 года. Его чествуют в Капитолии США, а затем состоится государственная церемония в Вашингтонском национальном соборе с участием президента Дональда Трампа.
Грэм на протяжении десятилетий оставался влиятельной фигурой американской политики и одним из самых активных сторонников поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. 24 Канал собрал самое главное о церемониях памяти.
Как США прощаются с сенатором Линдси Грэмом?
Сенатор Дарлин Грэм простилась со своим братом во время церемонии в Капитолии США. После окончания мероприятия, когда армейский оркестр исполнял музыку, она первой подошла к гробу Линдси Грэма, положила руку на флаг, которым она была накрыта, и несколько минут молча стояла рядом. После этого к гробу подошли другие члены семьи и бывшие сотрудники сенатора. Для многих из них момент прощания был эмоционален. Прощание с Грэмом: смотрите видео Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что покойный сенатор Линдси Грэм "любил войну" и помог ему построить "прекрасную армию". Честно говоря, Линдси любил войну, ладно? А я сказал: "Ты хороший парень, почему тебе так нравится война?" Он был парнем, который любил войну, я шучу, и в этом нет ничего смешного, но он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась, "Он был очень этим увлечен. И, знаете, не без оснований. Он так думал. Некоторые другие люди так думают. Но он был очень, очень сильным в вопросах армии. И я построил отличную армию, и он мне помог. Мы построили ее во время моего первого срока, и мы используем ее сейчас", – добавил президент. Трамп должен выступить на похоронах Грэма позже сегодня в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии памяти Линдси Грэмма в Капитолии рассказал о личных качествах покойного сенатора. По его словам, Грэм умел находить общий язык с людьми независимо от их статуса или должности. Венс отметил, что сенатор интересовался жизнью обычных людей – от работников столовых в Сенате до коллег в Конгрессе. По его словам, Грэм относился ко всем одинаково и искренне интересовался окружающими людьми. "Он любил людей из всех слоев общества", – сказал вице-президент. Вэнс также вспомнил, что Грэм обладал особым чувством юмора и мог заставить смеяться любого. Он рассказал, что во время одной из поездок с сенатором настолько смеялся над его историями, что ему было трудно продолжать разговор. По словам Венса, именно эта открытость и способность создавать атмосферу доверия сделали Грэма особой фигурой в американской политике. Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина. По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность. Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории, Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции. "Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США. В Капитолии США проходит специальная церемония памяти покойного сенатора Линдси Грэма. Ожидается, что вскоре с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн. Церемония прощания: смотрите видео
Трамп говорит, что Линдси Грэм "любил войну", и она помогла ему построить "великую армию"
– сказал Трамп.
Джей Ди Вэнс рассказал, что Грэм "любил людей из всех слоев общества"
Шери Биггс о Грэме
– сказала Биггс.
Расписание церемоний
Сенатор Дарлин Грэм простилась со своим братом во время церемонии в Капитолии США. После окончания мероприятия, когда армейский оркестр исполнял музыку, она первой подошла к гробу Линдси Грэма, положила руку на флаг, которым она была накрыта, и несколько минут молча стояла рядом.
После этого к гробу подошли другие члены семьи и бывшие сотрудники сенатора. Для многих из них момент прощания был эмоционален.
Прощание с Грэмом: смотрите видео
Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что покойный сенатор Линдси Грэм "любил войну" и помог ему построить "прекрасную армию".
Честно говоря, Линдси любил войну, ладно? А я сказал: "Ты хороший парень, почему тебе так нравится война?" Он был парнем, который любил войну, я шучу, и в этом нет ничего смешного, но он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась,
"Он был очень этим увлечен. И, знаете, не без оснований. Он так думал. Некоторые другие люди так думают. Но он был очень, очень сильным в вопросах армии. И я построил отличную армию, и он мне помог. Мы построили ее во время моего первого срока, и мы используем ее сейчас", – добавил президент.
Трамп должен выступить на похоронах Грэма позже сегодня в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии памяти Линдси Грэмма в Капитолии рассказал о личных качествах покойного сенатора. По его словам, Грэм умел находить общий язык с людьми независимо от их статуса или должности.
Венс отметил, что сенатор интересовался жизнью обычных людей – от работников столовых в Сенате до коллег в Конгрессе. По его словам, Грэм относился ко всем одинаково и искренне интересовался окружающими людьми.
"Он любил людей из всех слоев общества", – сказал вице-президент.
Вэнс также вспомнил, что Грэм обладал особым чувством юмора и мог заставить смеяться любого. Он рассказал, что во время одной из поездок с сенатором настолько смеялся над его историями, что ему было трудно продолжать разговор.
По словам Венса, именно эта открытость и способность создавать атмосферу доверия сделали Грэма особой фигурой в американской политике.
Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина.
По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность.
Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории,
Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции.
"Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США.
В Капитолии США проходит специальная церемония памяти покойного сенатора Линдси Грэма.
Ожидается, что вскоре с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.
Церемония прощания: смотрите видео