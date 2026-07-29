"Его борьба за Украину должна быть продолжена": Зеленский посетил памятную службу в честь Линдси Грэм

Владимир Зеленский сообщил, что посетил специальную мемориальную службу в Вашингтоне, посвященную памяти покойного американского сенатора Линдси Грэма. По словам главы государства, для него символично, что последним зарубежным визитом этого политика стала именно поездка в Украину.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как Зеленский почтил память Линдси Грэма в Вашингтоне?

Зеленский отметил, что во время последней встречи они обсуждали вопросы дальнейшей поддержки Украины, усиления международного давления на Россию и необходимости принятия решений, которые помогут приблизить справедливый мир.

Президент подчеркнул, что сейчас видит, как инициативы, над которыми работал Линдси Грэм, постепенно воплощаются в жизнь.

Я считаю, что лучший способ почтить его память – это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить России затягивать эту войну,

– подчеркнул Зеленский.

Церемония памяти Линдси Грэма / Фото Владимир Зеленский

Он отметил, что сейчас у Соединенных Штатов и Дональда Трампа есть достаточно инструментов для того, чтобы усилить давление на Кремль.

"Мы убеждены, что у Америки есть все необходимые инструменты. У президента Трампа есть все необходимые инструменты. Было бы правильно работать вместе именно так", – заявил президент Украины.

В конце своего выступления Зеленский выразил благодарность членам Конгресса и Сената США за неизменную поддержку Украины. Отдельные слова благодарности он адресовал самому Линдси Грэму, подчеркнув, что Украина высоко ценит его вклад в укрепление украинско-американского партнерства.

"Благодарю всех членов Конгресса и Сената Соединенных Штатов за поддержку. И спасибо, сенатор Грэм. Искренне благодарен за то, что у Украины есть такие друзья", – подытожил президент.

Напомним, в Вашингтоне продолжаются церемонии прощания с покойным сенатором-республиканцем Линдси Гремом. Его память уже почтили во время специального мероприятия в ротонде Капитолия США, где вспомнили военную службу и политический путь сенатора.

После церемонии в Конгрессе останки Грэма доставили в Вашингтонский национальный собор, где состоялась основная поминальная служба с участием президента Дональда Трампа. Глава Белого дома выступил с речью, посвященной сенатору и его вкладу в поддержку Украины.

По завершении мероприятий в столице останки Грэма перевезут в его родной штат Южная Каролина, где состоится вторая церемония прощания в Колумбии. Двухдневные мероприятия завершатся частным погребением сенатора в округе Пикенс.