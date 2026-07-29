Про це повідомив Володимир Зеленський.

Як Зеленський ушанував пам'ять Ліндсі Грема у Вашингтоні?

Зеленський зазначив, що під час останньої зустрічі вони обговорювали питання подальшої підтримки України, посилення міжнародного тиску на Росію та необхідність ухвалення рішень, які допоможуть наблизити справедливий мир.

Президент наголосив, що зараз бачить, як ініціативи, над якими працював Ліндсі Грем, поступово втілюються у життя.

Я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам'ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України. Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну,

– наголосив Зеленський.

Церемонія пам'яті Ліндсі Грема / Фото Володимир Зеленський

Він зазначив, що зараз Сполучені Штати та Дональд Трамп мають достатньо інструментів для того, щоб посилити тиск на Кремль.

"Переконані, що Америка має всі необхідні інструменти. Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так", – заявив президент України.

Наприкінці свого звернення Зеленський висловив вдячність членам Конгресу та Сенату США за незмінну підтримку України. Окремі слова подяки він адресував самому Ліндсі Грему, наголосивши, що Україна високо цінує його внесок у зміцнення українсько-американського партнерства.

"Дякую всім членам Конгресу та Сенату Сполучених Штатів за підтримку. І дякую, сенаторе Грем. Щиро вдячний, що Україна має таких друзів", – підсумував президент.

Нагадаємо, у Вашингтоні тривають церемонії прощання з покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Його пам’ять вже вшанували під час спеціального заходу у ротонді Капітолію США, де згадали військову службу та політичний шлях сенатора.

Після церемонії у Конгресі останки Грема доставили до Вашингтонського національного собору, де відбулася основна похоронна служба за участю президента Дональда Трампа. Глава Білого дому виступив із промовою, присвяченою сенатору та його внеску у підтримку України.

Після завершення заходів у столиці останки Грема перевезуть до його рідного штату Південна Кароліна, де відбудеться друга церемонія прощання у Колумбії. Дводенні заходи завершаться приватним похованням сенатора в окрузі Пікенс.