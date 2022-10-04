Плакало небо и люди: в Киевской области простились с летчиком полковником Матюшенко

Военные и неравнодушные украинцы пришли отдать честь летчику полковнику Михаилу "Деду" Матюшенко. В Буче его провели в последний полет.

Чтобы проститься с полковником, возглавлявшим "Призраков Киева", пришли тысяча горожан, военных, друзей, родных, собратьев. Провожали в последний путь его на коленях, склонив головы, чтобы поблагодарить последний раз и отдать честь.

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Что известно о Михаиле Матюшенко

Пилот с начала полномасштабного вторжения России встал на защиту Украины, организовывал сопротивление и оборону Бучи. С начала марта он вернулся в ряды Вооруженных сил Украины, где смог использовать свой опыт для обучения летного состава способам ведения боя в современных условиях.

Он руководил 40 бригадой тактической авиации. Именно ее после начала полномасштабного наступления назвали "призраками Киева". По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, пилоты под командованием Матюшенко возвращались живыми из задач.

Михаил своим предназначением считал научить, поддержать и вдохновить летный состав, вести за собой молодых воинов, а главное – сохранить жизнь каждого, чтобы продолжать путь к победе Украины.

Он всегда был там, где была наибольшая потребность, потому что имел хорошую подготовку, обученность и слетанность,

– сообщили в воздушном командовании "Центр".

Как сообщили в командовании, Михаил "Дед" Матющенко за короткое время переучился управлять другим типом самолета и как можно быстрее приступил к выполнению боевых полетов, где успешно уничтожал врага.

В 26 июня 2022 полковник героически отдал свою жизнь над Черным морем во время освобождения от россиян острова Змеиный.

Прощание с полковником Михаилом "Дидом" Матюшенко / Фото воздушного командования "Центр"

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