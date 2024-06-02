Люди на Майдане спели песни в память о госпитальерше Ирине Цыбух: щемящие кадры

В Киеве прощаются с погибшей Ириной "Чекой" Цыбух. Стало известно, что на прощание споют 10 украинских песен.

Госпитальерка Ирина Цыбух сама выбрала. какие песни будут петь. Она погибла на Харьковщине 29 мая, всего за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 26 лет.

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Что будут петь в память об Ирине Цыбух

В батальоне парамедика рассказали, что она написала, что хочет, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десятью содержательным песням и спели их другалосо, чтобы погасить печаль родным пением.

10 песен от Ирины для исполнения на Майдане:

"Зродились ми великої години" (гимн ОУН)

"Песня будет между нами" (Владимир Ивасюк)

"Весна и ты" (ВИА “Узоры путей”)

"Солнце низенько" (народная)

"Нарисуй мне ночь" (Мирослав Скорик)

"Пригласи меня во сны" (Владимир Ивасюк)

"Лента за лентой" (повстанческая)

"Леся" (Krutь)

"Ой, в лугу красная калина" (стрелецкая)

"Украина" (Тарас Петриненко)

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Что известно об Ирине Цыбух