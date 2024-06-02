Люди на Майдане спели песни в память о госпитальерше Ирине Цыбух: щемящие кадры
2 июня 2024, 15:11Читати новину українською
В Киеве прощаются с погибшей Ириной "Чекой" Цыбух. Стало известно, что на прощание споют 10 украинских песен.
Госпитальерка Ирина Цыбух сама выбрала. какие песни будут петь. Она погибла на Харьковщине 29 мая, всего за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 26 лет.
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Что будут петь в память об Ирине Цыбух
В батальоне парамедика рассказали, что она написала, что хочет, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десятью содержательным песням и спели их другалосо, чтобы погасить печаль родным пением.
10 песен от Ирины для исполнения на Майдане:
- "Зродились ми великої години" (гимн ОУН)
- "Песня будет между нами" (Владимир Ивасюк)
- "Весна и ты" (ВИА “Узоры путей”)
- "Солнце низенько" (народная)
- "Нарисуй мне ночь" (Мирослав Скорик)
- "Пригласи меня во сны" (Владимир Ивасюк)
- "Лента за лентой" (повстанческая)
- "Леся" (Krutь)
- "Ой, в лугу красная калина" (стрелецкая)
- "Украина" (Тарас Петриненко)
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Что известно об Ирине Цыбух
- Она родилась в 1998 году во Львове, закончила Национальный университет "Львовская политехника". Затем с 2017 года была в команде Общественного. Она работала с филиалами, готовила межрегиональные специальные эфиры, воплощала грантовые проекты и снимала документальные фильмы, была медиатренеркой.
- В одном из своих интервью она рассказала, что до 24 февраля не верила, что начнется полномасштабная война. За день до этого они с командой презентовали фильмы о детях, живущих в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей, и женщина до последнего верила, что им удастся сделать презентацию 25 февраля в Киеве.
- Во время работы в Киевской области "Чека" вообще не верила, что сможет выжить. Тогда она думала, что смерть – это вопрос нескольких дней. Киевский этап был для нее шоковым, но проживать его было проще, чем донецкий. Женщина думала, что погибнет, и этим себя успокаивала. Затем на Харьковщине и Донетчине она потеряла ближайших друзей и сама очень хотела умереть и присоединиться к ним, но тогда она выжила и впоследствии чувствовала благодарность, что с ней все хорошо.