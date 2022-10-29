Уничтожим Россию и будем играть в теннис: прошла спортивная акция в поддержку "Азовстали"

В Киеве 29 октября прошла акция, организованная родственниками защитников Мариуполя. В столице нашего государства граждане с пользой для здоровья могли провести субботу и задонатить украинским воинам.

Спортивное мероприятие "Идея нации" в поддержку украинских воинов проходило на ВДНХ. Узнайте в материале 24 канала о самом главном с места происшествия.

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Программа и главная идея акции

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщала, что посетители могли сделать куклу-мотанку на определенных локациях и принять участие в мастер-классе по брейк-дансу. В основной программе мероприятия также были доступны три вида спорта:

бег на 5 км;

стронгмен – выполнение упражнений с массивными снарядами;

настольный теннис.

Принять участие можно было, сделав благотворительный взнос. Все собранные средства в полном объеме организаторы перечислили в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" на нужды проекта "Наконец-то ты дома".

Спортивная акция в Киеве в поддержку украинских защитников: смотрите фото журналистки 24 канала Валентины Полищук

Люди пришли поддержать мероприятие

На акции было немало людей, в том числе украинские военные, находившиеся в российском плену. Для них было важно прийти на событие, чтобы засвидетельствовать свою солидарность с пленниками Кремля.

Для меня было важно прийти, чтобы поддержать любым способом находящихся там побратимов (в плену – 24 канал). Это мой долг,

– сказал освобожденный защитник Пашко Лев.

Кроме того, на мероприятие пришел Дмитрий, основатель общественной организации Alpha Self Defense, которая обучает тактической подготовке граждан Украины и военнослужащих. Он убежден, что наше государство – нее, однакокаждому "на своем фронте" нужно делать то, что он может. Например, посещать акции, которые укрепляют нашу нацию и сплачают украинцев вокруг идеи победы.

Кто выступал на акции

Поддержать мероприятие пришли украинские политики, в том числе спортсмен и нардеп – Жан Беленюк и Давид Арахамия. Кроме того, речь произнес советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Путин сказал, что пойдет нас освобождать, однако это неправильно. Это мы пойдем их освобождать, чтобы России в таком виде не было. Это очень дорогая миссия, но мы ее выполним, и потом пойдем играть в теннис и будем играть так, как иногда не играли,

– сказал Подоляк.

Украинские политики поддержали акцию: смотрите фото журналистки 24 канала Валентины Полищук

Напомним , также Михаил Подоляк комментировал "десатанизацию", которую якобы планировал проводить Путин. Он считает, что объявленная Кремлем "десантация" относится именно к России, а не к Украине.