Как прошли сутки в регионах Украины: что известно о ситуации

Авиаудары, артиллерийские и ракетные обстрелы – все это обрушилось на украинские города ночью. Враг продолжал стрелять как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.

В Офисе Президента поделились предварительной сводкой за ​​сутки. С информацией о каждом регионе – можно ознакомиться дальше.

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Киевщина

Сирены ночью звучали по всей области. Утром враг обстрелял жилищный сектор в Подольском районе столицы. Обломок ракеты попал в жилой дом, по меньшей мере, один человек погиб.

Самыми горячими точками остаются:

Бучанский район: Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка,

направление Житомирской трассы,

Вышгородский район,

4 общины в Броварском районе.

Черниговщина

Оборонительные бои продолжаются возле Чернигова В большинстве микрорайонов города нет света, воды, а также связь ограничена. Россияне в течение дня и ночи обстреливали жилые кварталы города. Очень сложная ситуация в пригородных селах. Там враги разместили свою технику, занимаются мародерством и устрашением.

Сумщина

В Ахтырском районе и в окрестностях Сум продолжались ночные артобстрелы российской армии. В селах россияне выгнали людей из жилищ, занимаются мародерством и уничтожают чужое имущество. Есть случаи похищения мужчин.

Утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов:

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Житомирщина

Несколько тревог, без разрушений и потерь.

Кировоградская область

Ситуация спокойная.

Днепропетровщина

Ночь была спокойной. Утром – тревога.

Харьковщина

В Харькове по-прежнему ликвидируют пожар на рынке "Барабашово". При повторном обстреле погиб спасатель. Огонь перекинулся на жилищный сектор. В городе слышны мощные взрывы. В области продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлениях.

Запорожская область и Волынь, Винницкая область, Закарпатье

Без существенных перемен. Ночью было тихо.

Хмельницкая область и Тернопольщина

Утром — воздушная тревога, ночь — спокойно.

Черкасская область

Ситуация спокойная.

Львовщина

Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 произошло несколько взрывов. По информации мэра Андрея Садового, ракетные обстрелы враг направил на авиаремонтный завод. Были запущены 6 ракет с Черного моря, 2 из них ПВО сбила. Помещения разрушены, по предварительным данным, жертв нет.

Полтавщина и Буковина

Ночь была тихой.

Ивано-Франковская область

Ночь прошла спокойно, утром одна тревога.

Луганщина

Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке – здание СБУ, водоканал, оптовые базы. Утром враг "градами" накрыл Кременную и Лисичанск. Число жертв среди мирного населения уточняется. Погибли по меньшей мере 2 человека.

Донецкая область

По всей линии фронта на севере и в центре области – обстрелы. Мариуполь остается в осаде, на улицах города – бои. Под обстрелами оказались Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, а также огонь открывают в районе Верхнеторецка, Новобахмутовки, Красногоровки.

Николаевщина

На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои.

Херсонщина

Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом областном центре россияне установили новые блокпосты.

Одесская область

Была одна воздушная тревога ночью.

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