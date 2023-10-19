"Летучий Чернобыль": Путин строит ядерную ракету, которая может взорваться еще в России

Недавно президент вражеской страны Владимир Путин сказал, будто финальные испытания ракеты "Буревестник" прошли успешно. Однако никаких открытых данных и подтверждений этой информации нет.

Пустословные заявления главы Кремля – это элемент российской пропаганды. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

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Неудачные испытания

Уровень секретности проекта "Буревестник" под грифом государственная тайна особой важности, поэтому нет никакой информации от аналитиков. К этой информации имеет доступ ограниченный круг лиц.

Когда приезжал туда (в Краснодарский край – 24 Канал) заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, очень неудачно нажимавший на кнопку, то после этого шутили, мол, больше Криворучко не надо допускать к этому проекту, потому что все пойдет через одно место,

– сказал российский оппозиционный правозащитник.

Известно, что в Красноярском крае действительно проводились испытания одной из этих ракет. Некоторые из них были достаточно успешны. Речь идет о работе около 40 часов ядерного двигателя, но никто не говорит о том, что есть гарантия того, что этот двигатель будет работать безопасно и прогнозируемо при запуске.

"Очевидно, у Путина будет конфуз, как это происходило с предварительными запусками. Одни ракеты до сих пор лежат в болотах и их боятся доставать, ведь может произойти реакция и взрыв. А другие ракеты с урановыми двигателями доставали со дна и одна из них сдетонировала. Тогда погиб ряд ученых и военных, однако об этом в России публично не говорят", – отметил Осечкин.

Как прошло испытание ракеты "Буревестник": смотрите видео

Путин сам не понимает, что создает

Российскому президенту на стол кладут какие-то бравурные отчеты, которыми Путин собирается угрожать Западу. Вместе с тем, российские ученые понимают, что у них нет этой ракеты в серии. Это очередная страшилка, что у Кремля есть ракеты, которые могут облетать существующие системы защиты.

Диктатор не готов рассказать россиянам, что на этот проект потратили большое количество миллиардов рублей, а Россия фактически строит летающий Чернобыль. Непонятно, что скажут сами россияне, узнав, что Путин на их деньги строит ракету, которая в любой момент может упасть в Москве или Санкт-Петербурге,

– добавил основатель Gulagu.net.

Путин и его окружение вообще не думают о долгосрочной перспективе. Им вообще безразлично. Весь мир наблюдает, как российский президент выгребает из страны последнее. Президент России благодаря ядерному вооружению пытается всех запугать, в то же время он сам до конца не понимает технический потенциал "Буревестника".

Ядерный шантаж России