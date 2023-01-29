Разведка доложила о ближайших планах врага: Зеленский провел заседание Ставки
Источник:Владимир Зеленский
Украинский лидер 29 января провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Первые детали рассказал сам Владимир Зеленский.
Прежде всего, Зеленский заслушал доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на Юге.
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Также президент с другими участниками Ставки рассмотрели важную информацию от разведки по поводу вероятных действий врага на ближайший период.
Кроме того, на заседании обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.
Готовимся ко всем возможным событиям. 2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы,
– подчеркнул он.
Добавим, что в заседании приняли участие:
- руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- командующие родов войск и оперативных направлений,
- а также члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.
Какая сейчас ситуация на фронте
Украинские военные продолжают мужественно бороться за свободу своей страны, ежедневно уничтожая врага. Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, враг продолжает нести потери в живой силе.
В Генштабе добавили, что оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А вот пытаются держать оборону россияне на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Запорожском,
- Херсонском направлении.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили ряд атак. Врага удалось прогнать вблизи Дибровы и Белогоровки на Луганщине, Ямполевке, Верхнекаменском, Раздолевке, Соли, Благодатном, Парасковеевке, Бахмуте, Ивановском, Клещеевке, Новомихайловке, Водяном, Марьинке, Победе и Угледаре на Донетчине.
Заметим, что существенные изменения не претерпела ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Там не зафиксировали наступательные группировки врага.