Перш за все, Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на Півдні.

Важливо Піхотні навали, – військовий ЗСУ розповів про нову тактику росіян біля Бахмута

Також президент з іншими учасниками Ставки розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період.

Крім того, на засіданні обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

Готуємося до всіх можливих подій. 2023-й має бути й обов'язково буде роком нашої перемоги,

– підкреслив він.

Додамо, що у засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

командувачі родів військ та оперативних напрямків,

а також члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Яка зараз ситуація на фронті

Українські військові продовжують мужньо боротися за свободу своєї країни, щодня знищуючи ворога. Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі.

У Генштабі додали, що окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А от намагаються тримати оборону росіяни на:

Куп'янському,

Лиманському,

Запорізькому,

Херсонському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак. Ворога вдалося прогнати поблизу Діброви та Білогорівки на Луганщині, Ямполівки, Верхньокам'янського, Роздолівки, Солі, Благодатного, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Новомихайлівки, Водяного, Мар'їнки, Побєди та Вугледара на Донеччині.

Зауважимо, що суттєвих змін не зазнала ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Там не зафіксували наступальні угруповання ворога.