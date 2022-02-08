Просил заверить, что Украина не будет в НАТО: финский депутат извинился за скандальное заявление
Источник:Yle
Афинский политик Мика Ниикко попал в скандал. Он был вынужден объяснять свой твит с позицией об Украине и НАТО после того, как подвергся сокрушительной критике.
Ниикко заявил, мол, президенту Франции или кому-то другому следует пообещать, что Украина не станет членом НАТО. Политик считал, что без этого переговоры не будут иметь успеха.
Читайте также Мы же не предлагаем никому украинизацию, – Зеленский удивился из-за "финляндизации" Украины
Политик стал оправдываться
Общественность вдребезги раскритиковал твит Ниикко. Наконец, политик удалил его и начал оправдываться.
Он утверждал, что уважает суверенитет Украины, а в посте использовал неудачные формулировки. Уверяет, будто на самом деле хотел сказать, что членство Украины в НАТО пока не является реалистичной перспективой.
Украина имеет полное право решать за себя... Всем известно, что Украина и НАТО будут решать вопрос о возможной заявке на членство, никто другой в этом не имеет права голоса,
– сказал Ниикко.
Похожие скандальные заявления
- Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер дерзко выступил против членства Украины в НАТО. Он считает, что расширение Альянса на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня.
- Президент Хорватии Зоран Миланович тоже самоуверенно заявил, что для Украины "нет места в НАТО". Более того, он цинично назвал Революцию Достоинства "переворотом".
Может быть интересно – Украина уже союзник США вне НАТО / Цимбалюк: